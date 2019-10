Éthier ne regrette pas d’avoir changé Chénard

La défaite au CEPSUM a été le tournant de la saison du Rouge et Or de l’Université Laval.

Avec le retour de 10 des 12 partants en offensive, Glen Constantin s’attendait à une bonne production, mais le départ n’a pas été à la hauteur. « À l’exception du quart-arrière, nous avions une offensive identique, a rappelé l’entraîneur-chef lavallois. C’est plate pour Sam, mais on a trouvé une réponse. On voulait un quart-arrière qui allait gérer le match. »

Depuis l’entrée en scène de Bolduc, le Rouge et Or présente une fiche parfaite de cinq victoires et aucun revers et l’offensive a pris des couleurs. « Thomas n’a pas fait tout seul, a souligné Éthier. Ce fut un travail d’équipe. Après le match à Montréal, Glen avait dit que l’important était de voir comment nous allions progresser au cours des cinq dernières parties. On a progressé et les résultats sont venus, mais tout est à recommencer avec le début des séries. »