Explosion des infractions

Un an plus tôt, 290 infractions du type ont été signalées sur 3830 visites, soit un taux de 7,6 %.

« On ne peut toutefois établir de tendance claire, les données variant d’une année à l’autre. L’explication (de la hausse) est que davantage de commerçants n’ont pas respecté la loi », explique Noémie Vanheuverzwijn, de la direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l’entité dont relèvent les inspecteurs chargés d’appliquer la loi concernant la lutte contre le tabagisme.

« Si on recule de 15 ans, on avait des taux de conformité de 50 %. Ça s’est toujours amélioré depuis. Je suis surpris de cette augmentation. J’ai de la misère à l’expliquer. Peut-être que le gouvernement a mis l’accent sur la vente aux mineurs cette année », avance Yves Servais, directeur général de l’Association des dépanneurs et épiciers du Québec (AMDEQ)

L’AMDEQ fournit à ses membres un formulaire intitulé « Montrez vos cartes » que l’employé doit remplir et signer quotidiennement et dont 10 des 13 points concernent la vente de tabac. « On a aussi une formation en ligne. De la sensibilisation, on en fait à longueur de semaine », affirme M. Servais.