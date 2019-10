Gala ADISQ: Plein de couleurs

Il y en avait de toutes les couleurs sur le tapis rouge de la 41e édition de l’ADISQ. Littéralement, du rose, du bleu, du vert pomme, du jaune et du multicolore, mais aussi au sens figuré, avec Hubert Lenoir et sa conjointe Noémie D. Leclerc qui ne sont pas passés inaperçus.

Classique

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Charlotte Cardin portait Chanel avec sa désinvolture habituelle.

Contemporain

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Jean-Philippe Perras et Alex Nevsky représentaient le style hybride-contemporain-masculin sur le tapis rouge. Ils étaient vêtus respectivement de Naïké et de Dries Van Noten et Comme des garçons.

Élégant

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Sofia de Medeiros, vêtue d’une robe BCBG, et Corneille, habillé de Saint Laurent et Boss, étaient le couple de la soirée.

Androgyne

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Alexandra Stréliski a opté pour un look androgyne de la griffe Elisa C-Rossow.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pointu

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Je fais un effort de porter des pièces qui viennent d’être présentées sur les passerelles. J’ai appelé Walter Van Beirendonck pour ce look. C’est important de montrer ce qui se fait ailleurs », lance Pierre Lapointe.

Provocateur

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Hubert Lenoir et sa conjointe et gérante, Noémie D. Leclerc, ont fermé le tapis rouge avec des looks qui semblaient être un clin d’œil au libertinage des années 70, mais le chanteur avait plutôt ceci à dire, « c’est un hommage à l’Écosse ! »