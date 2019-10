Joel Armia, la meilleure aubaine de la LNH?

À sa cinquième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Joel Armia s’avère une révélation dans le giron du Canadien de Montréal, au point de rendre les autres organisations envieuses.

Face aux Maple Leafs de Toronto, samedi, l’ailier droit a marqué son sixième but de la campagne, un sommet dans l’effectif.

Le droitier de 26 ans a paraphé une entente de deux ans et de 5,2 millions $ avec le CH, l'été dernier, après avoir atteint un sommet personnel avec 13 filets en 2018-2019.

Présentement, ce pacte représente l’une des plus grandes aubaines du circuit Bettman. Sa moyenne de buts par match est la meilleure parmi les joueurs avec un contrat semblable (2,6 millions $ sur la masse salariale).

En date de dimanche matin, chez les patineurs qui ont disputé neuf matchs ou plus, Armia se classait au septième rang de la ligue avec une moyenne de 0,67 point par rencontre. De plus, les noms qui le précèdent à ce chapitre appartiennent à l’élite de la LNH et leurs salaires en font foi.

Seuls David Pastrnak (1,10), James Neal (0,82), Brayden Schenn (0,73), Leon Draisaitl (0,73), Alexander Ovechkin (0,69) et Auston Matthews (0,69) devançaient le numéro 40 du Bleu-Blanc-Rouge. Armia a récolté deux points face aux Leafs la veille, réalisant une passe parfaite qui a permis à Jonathan Drouin de s'échapper et marquer.

Également, à l’exception de Joonas Donskoi, qui a totalisé quatre buts et trois aides avec l’Avalanche du Colorado, aucun joueur empochant un salaire moyen annuel comparable n’a produit autant qu’Armia.

Parmi les hockeyeurs obtenant une rémunération similaire, il y a Frank Vatrano (deux buts, quatre points), Alex Iafallo (deux buts, trois points), Brock McGinn (aucun but, trois aides) Jimmy Vesey (aucun but, deux aides), Riley Sheahan (zéro point) et Richard Panik (zéro point).

Une solide acquisition

Armia, 6 pi et 4 po, a été acquis dans une transaction avec les Jets de Winnipeg à l’été 2018, lorsque ceux-ci souhaitaient se départir du contrat de Steve Mason (4,1 millions $). Sitôt acquis, le gardien a été soumis au ballottage, puis son entente fut rachetée.

À l’inverse, le joueur au gabarit le plus imposant de l’attaque montréalaise personnifiait le projet idéal pour le directeur général Marc Bergevin, surtout qu’il était le modèle - pour ne pas dire l’idole - de sa sélection de premier tour au dernier repêchage, Jesperi Kotkaniemi.

Avant de se joindre au Canadien, Armia venait de connaître sa meilleure saison, totalisant 12 buts et 29 points en 79 matchs.

D’aucuns diront avec justesse qu’il s’agit d’un des meilleurs coups réalisés Bergevin depuis le début de son règne, en 2012.