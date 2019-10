Les corps policiers municipaux demandent 788 M$ à Québec

La Fédération des policiers municipaux du Québec (FPMQ) demande 788 millions de dollars pour l’ensemble de ses 30 corps policiers.

Présentement sans subvention, la FPMQ souhaite profiter de la grande modernisation de la police au Québec, lancée par la ministre de la Sécurité publique du Québec Geneviève Guilbault, pour régler l’iniquité qui existerait entre les membres de la fédération et les municipalités desservies par la Sûreté du Québec (SQ).

Les villes qui bénéficient des services de la SQ reçoivent une subvention qui équivaut à 47% de la facture totale par année. En 2019, ce montant totaliserait environ 300 millions $. Selon les calculs de la FPMQ, le gouvernement devrait subventionner ses membres à hauteur de 788 millions $ pour être équitable.

En conférence de presse à Laval dimanche matin, la FPMQ a donné l’exemple de la ville de Drummondville qui a eu droit au cours des dernières années à plus de 75 millions $ en subvention. Les villes comme Saint-Jérôme, Laval et Montréal, qui ont leur propre corps policier, n’ont rien reçu.

«L’effet sur 20 ans, c’est qu’on avait plus de 120 services de police au Québec, on est passé à 30 aujourd’hui. Alors c’est un effet direct sur la qualité de service», explique le président de la Fédération des policiers municipaux du Québec (FPMQ), François Lemay.

En mai dernier, certaines villes ont déjà annoncé que l’absence de financement va les forcer à réduire leurs services ou à se joindre à la Sûreté du Québec. Cette dernière solution risque cependant d’occasionner une hausse de coût pour les municipalités. Ce serait d’ailleurs le cas pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a calculé que l’adhésion à la SQ ajouterait une dépense de 8 millions $ à son budget.

La FPMQ espère que leur intervention fera réfléchir la ministre Guilbault qui doit déposer son «livre vert» sur les services policiers le 6 décembre prochain.

«Comme on veut remodeler ou revoir la police au Québec dans le contexte du «livre vert», on trouvait ça très appoint avant de commencer les discussions sur ce qu’on veut se payer, comment on veut faire les choses. La base, c’est le financement», insiste M. Lemay.