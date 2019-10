Les Sags s’inclinent en prolongation

Malgré du travail acharné et un but avec 1.3 secondes à faire au match pour venir créer l’égalité, les Saguenéens de Chicoutimi se sont inclinés par la marque de 2 à 1, en prolongation, dimanche après-midi.

Bien que les deux équipes aient joué la veille, cela n’a pas empêché tous les joueurs d’offrir un spectacle intense aux 2725 spectateurs réunis au Centre George-Vézina. En plus de six blessures avec lesquelles l’Armada devait composer pour cette partie, l’équipe blainvilloise avait joué la veille à Baie-Comeau et était arrivée à Chicoutimi aux petites heures du matin.

« C’est sur que nous n’avions pas notre exécution habituelle mais il faut rappeler que nous avons eu sept pénalités à tuer hier, 5 encore aujourd’hui et au total 12 contre cinq en deux jours. Je ne comprends pas honnêtement, j’ai vraiment de la difficulté à comprendre comment, en ayant autant la possession de la rondelle, on peut prendre autant de pénalités que ça», a déclaré visiblement frustré le pilote de Sags, Yanick Jean, tout en rappelant le geste d’accrochage à l’endroit de Samuel Houde non appelé en prolongation.

À la Crosby!

Le premier but de la partie est survenu à la 46e minute et l’attente en valait la peine. Positionnée derrière la cage du gardien Daniel Moody, Yaroslav Likhachev (7e), a simplement positionné la rondelle sur la lame de son bâton avant de revenir en avant du filet pour loger le disque par-dessus de l’épaule du gardien Moody qui n’y pouvait rien.

Les Saguenéens ont inscrit leur seul but du match alors qu’il restait moins de 2 secondes au tableau indicateur sur leur 34e tir du match, gracieuseté de Wiliam Dufour (2e).

Moody se rachète

Daniel Moody a obtenu son deuxième départ hier, lui qui avait plus ou moins bien paru lors de sa première sortie avec les Bleus. Cette fois, il s’est bien repris, en faisant belle figure devant les dangereux lancers auxquels il a fait face, ne cédant qu'à une seule reprise en temps réglementaire.

Si le pointage était toujours intact après 40 minutes de jeu, l’Armada le doit en partie à leur gardien Emile Samson qui a dû se signaler à quelques reprises.

«Il y avait un peu de fatigue mentale je crois. Avec le nombre de joueurs importants blessés dans notre alignement et le nombre de voyage en autobus dernièrement, on s’y

attendait un peu. Samson a fait des arrêts incroyables comme un gardien de 20 ans se doit de faire. Moody a bien rebondi de son dernier départ, il fallait l’aider et je suis content de sa performance d’aujourd’hui », a déclaré Jean à la fin de la partie.