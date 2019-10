Mort d’al-Baghdadi: des conséquences au discours «brutal» de Trump?

La manière dont le président Donald Trump a décrit la mort du chef du groupe État islamique lors de son adresse à la nation, dimanche matin, pourrait bien entraîner son lot de problèmes, selon un expert.

«Il a décrit la mort d’al-Baghdadi avec un grand nombre de détails très durs [...] Ne vient-on pas apporter de l’eau au moulin de tous les opposants des Américains et autres forces occidentales», s’interroge à cet effet Luc Laliberté, professeur spécialisé en politique américaine.

«Mort comme un lâche», «gémissant, pleurant et criant», «chien», «mutilé», «c’était comme regarder un film»: voilà quelques-unes des formules employées par le chef d’État américain pendant son discours.

AFP

«C’était brutal et avec des mots qu’on entend rarement d’un commandant en chef», ajoute-t-il.

Malgré tout, l’expert juge que «stratégiquement et symboliquement» la mort du leader jihadiste s’avère «particulièrement importante» et pourrait avoir des effets bénéfiques sur la popularité de Donald Trump.

«Il faut être sur le terrain»

Luc Laliberté soulève toutefois une autre contradiction dans la réflexion du président en ce qui a trait à l’importance d’avoir une forte présence militaire américaine en Syrie.

«Ce que l’opération révèle, et ça M. Trump ne le mentionnera pas, c’est qu’il faut être sur le terrain! On ne tue pas al-Baghdadi là où il est terré si on n’a pas des gens branchés directement avec les sources d’informations sur place», analyse le professeur.

«On laisse le champ libre à [la Turquie] et les Russes», conclut-il.