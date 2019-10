Musulmans contre le voile

Ça fait des années que j’attends la publication d’une telle lettre.

Des années que je me dis : « Ils vont bien, un jour, prendre la plume pour aller à la défense des non-musulmans qui se font traiter de racistes juste parce qu’ils ont osé défendre la laïcité et critiquer le port du voile... »

Eh bien, c’est fait.

Et bien fait.

UN SIGNE RÉTROGRADE

Le 22 octobre, sur le site du magazine français Marianne, 100 musulmanes et musulmans de France ont signé une lettre ouverte afin de dénoncer la naïveté crasse des gens qui voient dans le voile « un simple bout de tissu ».

Voici des extraits...

« Il est grand temps que nos compatriotes sachent que le port du voile ne fait pas l’unanimité, chez “les” musulmans. Il ne relève pas du culte, contrairement au jeûne du Ramadan ou aux cinq prières quotidiennes. Il n’est pas un “signe religieux” puisque l’islam réprouve tout fétichisme matériel. L’islam se vit dans le cœur, pas sur la tête.

« D’ailleurs, “les” musulmans, cela n’existe pas. Il y a DES musulmans, DES pratiques, DES interprétations, et DES convictions.

« Nous, signataires de ce texte, affirmons haut et fort que le port du voile est le signe ostentatoire d’une compréhension rétrograde, obscurantiste et sexiste du Coran. Voiler les femmes, c’est stigmatiser leur présence dans l’espace public.

« Notre beau pays lutte pour aller vers toujours plus d’égalité entre les sexes. Le sexisme et la diabolisation du corps des femmes sont contraires à nos idéaux.

« LES musulmanes ne portent pas le voile, sachez-le bien. Ce sont DES musulmanes qui le portent. DES musulmanes qui font une lecture patriarcale du texte coranique. DES musulmanes et DES musulmans qui refusent l’intelligence de la foi, qui refusent d’allier la foi avec l’exercice de la Raison critique.

« De grâce, soutenez les Françaises et les Français de confession ou de culture musulmane qui se battent contre cette terrible vague néoconservatrice venue des pays du Golfe.

« Ne confondez plus CES musulmans orthodoxes, qui prônent le sexisme par le port du voile (réflexe bien plus identitaire que religieux), avec tous LES musulmans. »

LES IDIOTS UTILES

Ce texte important, essentiel, capital fera date. Il n’a pas été signé par trois ou quatre intellectuels, mais par CENT musulmanes et musulmans « humanistes, progressistes et féministes » œuvrant dans tous les secteurs de la société française.

Que dit ce texte ? Que les gens qui, comme Dalila Awada, Adil Charkaoui, Judith Lussier, les membres de Québec solidaire et la plupart des ténors de la gauche « inclusive » qui passent leur temps à affirmer que toute critique du voile est raciste et sexiste sont, au mieux, sourds et aveugles, et au pire, des complices volontaires des fondamentalistes religieux.

Qu’on se le dise : critiquer le voile islamiste et vouloir encadrer sa place dans l’espace public n’est en aucun cas une position raciste, xénophobe, exclusive et intolérante.

Les gens qui répètent ce mantra vous mentent en pleine face. Car beaucoup, beaucoup de musulmans n’aiment pas le voile et trouvent que c’est un signe sexiste et rétrograde !

Ce n’est pas vrai que le discours antivoile est un discours de « blanc occidental ». Au contraire, ce sont les gens qui disent que « tous les musulmans » sont pour le voile qui font des amalgames !