Pour vous, l’entraînement privé?

Que ce soit en raison d’un manque de motivation envers l’entraînement, d’un désintérêt face aux salles de gym, de la volonté d’obtenir un programme et un suivi plus personnalisés, d’une quête de résultats rapides... Plusieurs raisons peuvent favoriser l’entraînement privé.

1. La motivation Photo courtoisie, Énergie Cardio

Faire de l’exercice seul dans son salon ou se rendre à la salle de gym pour s’entraîner demande de gros efforts pour certaines personnes qui préfèrent parfois abandonner. Leur motivation pour bouger pourrait toutefois être nourrie par l’accompagnement d’un entraîneur privé. « Juste de savoir que quelqu’un nous attend peut nous faire lever et aller à la salle d’entraînement plus facilement », souligne Marc-Antoine Pépin, vice-président de la Fédération des kinésiologues du Québec. Présent pour encourager et guider, sa présence aide à garder une motivation bien vivante.

2. Entraînement personnalisé

Comme le constate M. Pépin, un grand nombre de programmes d’entraînement sont disponibles sur internet, mais ils ne conviennent pas à tous, surtout lorsqu’on souffre de problèmes de santé. L’entraîneur personnel prendra le temps de déterminer des objectifs réalistes à atteindre selon les besoins de son client, d’évaluer sa condition physique, d’établir un programme d’entraînement personnalisé et « à travers tout ça, il va l’aider à développer le plaisir de l’entraînement », explique Jean-Denis Thomson, directeur de l’entraînement et entraîneur personnel chez Énergie Cardio.

3. Progresser plus rapidement vers son objectif Photo courtoisie, Fédération des kinésiologues du Québec

Ainsi accompagnée et conseillée, la personne qui s’entraîne verra le fruit de ses efforts récompensé et ses progrès l’inciteront à poursuivre. « Le plus gros avantage à avoir un entraîneur personnel, c’est qu’il permet d’atteindre ses objectifs plus rapidement et avec moins d’efforts », souligne M. Thomson.

En suivant un programme qui tient compte de ses capacités et de ses limites, en se fixant un objectif et un échéancier réalistes pour y parvenir, en fournissant toujours le bon niveau d’effort, en augmentant les charges aux bons moments, en favorisant des exercices motivants et en ne se contentant pas de demeurer dans sa zone de confort grâce aux encouragements et conseils de son entraîneur, la progression sera plus rapide.

4. Limiter les risques de blessures

Aux côtés de son client lorsque ce dernier se met en forme, l’entraîneur peut corriger des mouvements, des positions ou une trop forte intensité par exemple, qui pourraient causer des blessures. Il est toujours à sa disposition pour répondre à ses questions, lui faire une démonstration ou réaliser l’exercice avec lui afin que ceux-ci soient réalisés de façon sécuritaire.

5. Une autre option

À la Clinique du PEPS de l’Université Laval, des kinésiologues proposent d’être ce qu’on pourrait appeler des entraîneurs à distance. C’est-à-dire qu’ils réalisent une évaluation de la condition physique, prescrivent un programme d’aérobie et de musculation sur mesure, établissent un plan d’intervention, puis le client réalise ensuite son entraînement à la maison, tout en profitant d’un suivi actif.