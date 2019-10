Selena Gomez fait une mise au point sur Hailey Bieber

Selena Gomez a exhorté ses fans à être gentils les uns envers les autres, quelle que soit la situation. La jeune chanteuse de 27 ans a fait cette remarque lors d’une session Instagram Live pour promouvoir son nouveau morceau, Lose You to Love Me, mis en ligne le 22 octobre.

Alors qu'elle n’a pas précisé qui ou quoi avait motivé ses commentaires, Selena Gomez a fait la une des journaux plus tôt dans la journée qui a suivi la sortie de sa chanson. Hailey Bieber, qui est mariée à Justin, l'ex de la chanteuse, avait téléchargé une photo du tube de Summer Walker, I’ll Kill You (Je vais te tuer), au milieu de rumeurs qui disaient que le dernier morceau de Selena Gomez parlait de l’histoire de son ancien couple avec Justin Bieber.

Hailey Bieber a répliqué en parlant de «rumeurs insensées» et Selena Gomez a encouragé ses fans à réfléchir à leurs actions avant de viser qui que ce soit. «Je suis tellement reconnaissante de l’accueil que reçoit cette chanson! Mais je ne supporte pas les femmes qui démolissent les femmes. Et je ne le ferai jamais, alors, s'il vous plaît, soyez gentils avec tout le monde! Peu importe la situation, si vous êtes mes fans, ne soyez impolis avec personne, s'il vous plaît! Ne vous emballez pas en disant des choses que vous ressentez juste dans l'instant. S'il vous plaît, sachez que ce n'est pas ce qu'il y a dans mon cœur ; et mon cœur est seulement de libérer les choses que je ressens, qui sont moi et dont je suis fière. Et c'est tout ce que je vais dire.»

À la suite de la sortie de Lose You to Love Me, Selena Gomez a encore une fois ébloui ses fans avec une nouvelle chanson, Look At Her Now. Elle raconte la rupture d’un jeune couple, et s’accompagne d’une vidéo tournée à nouveau entièrement sur un iPhone.