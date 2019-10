Tiger Woods tout près de réécrire l’histoire

L’Américain Tiger Woods pourrait rejoindre Sam Snead en obtenant la 82e victoire de sa carrière au sein du circuit de la PGA s’il conserve sa priorité de trois coups au Championnat ZOZO, lundi (dimanche soir, heure du Québec), à Chiba.

Woods n’a pu compléter la quatrième ronde du tournoi japonais à cause d’un délai de pluie et de l’obscurité. Ayant amorcé la journée avec un cumulatif de 194 (-16), il a joué -2 lors des 11 premiers trous pour garder le favori local Hideki Matsuyama (-15) à distance. Celui-ci doit encore disputer six trous.

Le Sud-Coréen Sungjae Im et l’Américain Gary Woodland partagent le troisième rang avec un retard de six coups. Ils ont respectivement terminé 14 et 10 trous de leur ronde. Le Canadien Corey Conners (-9) est 10e et aura à finir ses six derniers trous. Son compatriote Adam Hadwin (68) a complété le tournoi avec un total de 279 (-1) et occupe le 42e échelon.

Ha Na Jang gagne devant son public

À Busan, en Corée du Sud, la joueuse locale Ha Na Jang a calé un oiselet au troisième trou supplémentaire pour défaire l’Américaine Danielle Kang et remporter le Championnat BMW de la LPGA.

Jang (65) et Kang (64) ont toutes deux présenté une fiche de 269 (-19) au terme des 72 trous réglementaires. La première des deux femmes a scellé l’issue du tournoi en profitant d’un roulé de 20 pi manqué par sa rivale. Elle a enchaîné avec un coup de quelques pieds pour savourer le triomphe. N’ayant pas le statut de golfeuse de la LPGA, Jang est redevenue admissible à obtenir le droit d’en faire partie.

La Canadienne Alena Sharp (71) a pris la 28e place à 2863 (-5), tandis que Brooke M. Henderson (74) s’est contentée du 38e rang à 285 (-3).