Tracer son propre chemin

Coup de cœur pour ce livre magnifique abondamment illustré qui retrace la vie de Colette. Ou plutôt les vies de Colette, puisqu’en plus d’être encore aujourd’hui l’une des romancières françaises les plus célèbres, l’auteure de Chéri, de Sido ou de Gigi n’a jamais cessé de surprendre ses contemporains. Et on peut ici découvrir pourquoi et comment.