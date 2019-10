Un laissez-passer pour la finale

Dans l’ordre, le gagnant a devancé William Byron, Brad Keselowski, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Kurt Busch, Kevin Harvick, Joey Logano, Kyle Larson et Ryan Newman.

« Cette horloge a une grande signification pour moi et je vais lui trouver une place de choix à la maison. »

Et quelle domination ! Malgré ses drapeaux jaunes à répétition en fin d’épreuve, Truex ne s’est jamais senti menacé.

La fin de la course a été marquée par une lutte très intense impliquant Hamlin et Logano qui s’est poursuivie dans le... paddock. À leur sortie de voiture, les pilotes ont eu une discussion musclée et s’est ensuivie une mêlée générale entre les membres des deux écuries concernées.