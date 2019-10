Un tramway, deux somnifères...

Si vous vous inquiétez de la gestion des milliards consentis au «projet tricoté grosso modo» qu’est le tramway de Québec, eh bien, prenez des médicaments et allez vous coucher.

Les «petites affaires» ne doivent pas vous empoisonner la vie.

Au pire, allez rêver au retour des Nordiques en achetant trois oignons à 4 $ au Grand Marché du quartier pauvre...

Allez, forcez-vous un peu, fermez les yeux, ne dites rien, et croyez sur parole ceux qui pilotent «le plus gros projet à Québec depuis des décennies», après le «coffre-fort virtuel»...

«Arrêtez de gosser sur des petites affaires», comme le dit si bien Rémy Normand, ex caporal du Conseil du trésor devenu adjudant verbomoteur de la capitale de quelque chose comme un grand peuple...

Allez, y a rien à savoir. Ni sur le budget, étiré à coups de centaines de millions, par ici ou par là...

Ni sur la trajectoire du joujou électrique, qui passe ici ou là, selon les mois. Et qui sera sous terre ici, là-bas, et ailleurs peut-être...

Tout ça ne mérite pas les plus légitimes interrogations.

Photo d’archives

En fait, si vous avez de la difficulté à croire tout ce qu’on vous raconte, trouvez-vous des calmants ou des somnifères.

C’est d’ailleurs l’étrange conseil qu’a donné le maire Labeaume à un journaliste de la télévision du Canada, trop perspicace à son goût...

Bien élevé, usant convenablement du sujet, du verbe et du complément, Olivier Lemieux avait posé une question polie, tout à fait radio-canadienne et pertinente, ce qui est naturellement impertinent à Québec...

En substance, la question allait ainsi: La confiance de la population ne risque-t-elle pas d’être «ébranlée» par les changements impromptus apportés à votre projet de tramway?

La réponse aurait de quoi intéresser les experts télévisés de la chose médiatique :

«Toujours avec des grosses phrases, M. Lemieux. Mais non, ça va bien aller. Dites-vous bien qu’on va survivre, ça va bien aller»...

«Si vous avez de la misère à dormir avec ça, vous allez avoir beaucoup de misère pendant sept ans parce que, un projet de cette envergure-là, y a toujours des ajustements...

«Dormez en paix, ça va bien aller, y va y en avoir des changements, c’est le plus gros projet de Québec depuis des décennies...

«Je vous souhaite beaucoup de sommeil M. Lemieux. Si ça va pas, appelez-moi, j’aurai des conseils à vous donner. S’il le faut, j’aurai la médication nécessaire»...

C’est le genre de truc qu'étudieront peut-être les spécialistes du journalisme et ceux des relations publiques... L'humour qui ne porte pas son nom, qui ne porte pas les meilleurs sentiments...

Le genre de truc qui devrait aussi intéresser les pharmaciens...

L’homéopathie n’est pas une science exacte, une erreur est vite arrivée et il serait dommage de perdre un à un les valeureux journalistes couvrant la politique municipale, unique en son genre à Québec.

Cela dit, il y aura sans doute un tas de gens qui auront besoin de médicaments au cours des prochaines années...

Des somnifères, des calmants ou des anti-dépresseurs, tout ce qu’il faudra pour passer outre aux «petites affaires» qu’on nous annonce déjà...

Photo Le journal de Montréal, Frédérique Giguère

Des «petites affaires» qui ne devront pas être questionnées trop sérieusement sous peine de lèse-majesté...

- Pharmacie Jean Coutu, bonjour! Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous?

- Oui, bonjour. C’est à propos du tramway...

- Oui...

- Ça me rend malade. Plus j’y pense, plus j’ai peur. Les taxes, mon solage, les embouteillages...

- Oui...

- Je dors plus, je sors plus, je mange plus.

- ...

- Je rêve de tunnels, de fils électriques, de grèves, de verglas, de punaises de lit...

- Vous êtes anxioferroviaire!

- Ah bon!

- À Québec, ce sera bientôt une épidémie...

En revanche, cela devrait réconforter les journalistes de la capitale, plus méritants qu’on veut bien le croire. Pas facile de résister aux affronts, à la mesquinerie et de miser quotidiennement sur la dureté du mental...

Ils doivent savoir qu’ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls à se poser des questions. Seuls à désespérer des faux-fuyants, des esquives et des feintes. Ils ne seront pas seuls à la pharmacie...

Sérieusement, ils n’ont pas à craindre d’avoir raison... On les en remercie à l'avance humblement!

Les journalistes sont des dieux, disait Edgar Allen Poe : on peut les tailler en pièces tous les jours, ils se relèvent tous les matins...