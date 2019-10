Une grosse performance pour David Perron

David Perron a inscrit le but de la victoire en prolongation en plus d’obtenir trois points et les Blues de St. Louis ont arraché un gain de 5 à 4 aux Red Wings, à Detroit, dimanche.

Le Québécois a obtenu des mentions d’aides sur trois filets des siens, et n’a pas été le seul à se démarquer chez les champions en titre de la Coupe Stanley. En effet, Ryan O’Reilly a lui aussi inscrit quatre points (deux buts, deux passes).

Menés 3 à 1 en troisième période, les Wings ont pris les choses en main en déjouant Jordan Binnington trois fois de suite. C’est cependant l’indiscipline de l’équipe locale qui leur fera mal, puisque O’Reilly a trouvé le fond du filet en avantage numérique alors qu’il restait 4 min 17 s à compléter en temps réglementaire.

Devant les buts, Binnington a stoppé 29 rondelles pour la victoire. Son vis-à-vis, le Québécois Jonathan Bernier, a cédé cinq fois sur 20 lancers.

Les Panthers surprennent les Oilers à domicile

Dans un match présenté en après-midi, les Panthers de la Floride sont sortis très forts en deuxième période et ont eu le meilleur sur les Oilers d’Edmonton par la marque de 6 à 2, au Rogers Place.

Les vainqueurs ont pris du temps à se mettre en marche, mais se sont réveillés au deuxième vingt. Aaron Ekblad, Brian Boyle et Noel Acciari ont tous marqué en l’espace de deux minutes en tout début d’engagement.

Le but de Boyle était son premier but depuis qu’il a rejoint les Panthers. L’attaquant de 34 ans a paraphé une entente d’une saison qui lui rapportera 940 000 $ avec la formation floridienne, la semaine dernière.

Evgenii Dadonov a donné une avance insurmontable aux siens en déjouant Mikko Koskinen en début de troisième, tandis que Frank Vatrano et Jayce Hawryluk ont fait bouger les cordages dans les derniers instants du match.

Les Oilers ont cependant donné une petite frousse aux visiteurs en se rapprochant à deux buts grâce à Leon Draisaitl. L’Allemand a obtenu un but et une passe et cumule maintenant 21 points cette saison.

Dans la défaite, James Neal a déjà obtenu son 10e but en 2019-2020, après n’en avoir inscrit que sept en 63 rencontres la saison dernière.