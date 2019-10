Une série mondiale à la hauteur

Depuis la Coupe Rogers, Félix Auger-Aliassime a une fiche de deux victoires et cinq défaites. Ce n’est pas très reluisant. La semaine dernière, il a décidé de faire l’impasse sur deux tournois, dont la finale « Next Gen » en raison d’une blessure à une cheville. Il profitera de cette période pour se soigner et pour prendre du recul. Ça signifie qu’il se présentera à la Coupe Davis frais et dispos. Une excellente nouvelle parce que le Canada aura fort à faire au tour préliminaire avec des chocs contre les États-Unis et l’Italie.