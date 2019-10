Correction concernant le lien Internet vous donnant les renseignements concernant le 19e Gala des Grands Chefs qui se tiendra au Fairmont Le Manoir Richelieu le week-end du 15, 16 et 17 novembre sous le thème « 120 ans de plaisirs gourmands ». Il vous fallait suivre celui-ci : https://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix/promotions/gala-des-grands-chefs/. Désolé, je vous avais induit en erreur le 24 octobre dernier dans ma page.

Soirée Chic

Photo courtoisie

La 12e soirée « Chic » de la Fondation Sclérodermie, présentée le 17 octobre dernier au Domaine Cataraqui à Québec, et qui soulignait le 30e anniversaire de la Fondation, a permis d’amasser 52 000 $ afin de contribuer à l’élaboration de nouveaux traitements pour atténuer la souffrance des patients, à trouver des moyens de freiner la progression de la maladie et à établir plus rapidement le diagnostic. Sur la photo, de gauche à droite : Robert Piché, Extal services intégrés ; Diane Collard, DG, Sclérodermie Québec ; Jean-François Lacasse, Desjardins Beauport ; Laurier Pedneault, Congébec Capital ; Normand Ricard, Sclérodermie Québec et Mario Martel, L’Entrepreneur Chef.

Tout un succès

Photo courtoisie

Le tout premier Bal Père-fille de Québec, présenté le 19 octobre dernier au Manège militaire de Québec au profit de Fillactive, organisme qui vise à promouvoir l’activité physique chez les jeunes filles de 12 à 17 ans, a remporté tout un succès avec la présence de 325 convives et la remise d’un chèque de 228 768 $. La soirée était sous la coprésidence d’honneur d’ Éric Bujold de la Banque Nationale et sa fille Gabrielle (photo de gauche) ainsi que de Michel Paquet du Groupe Dallaire et sa fille Isabelle (à droite). https://balfillactive.com/quebec.

Éducaide et la persévérance scolaire

Photo courtoisie

La 24e soirée-bénéfice d’Éducaide, présentée le 17 octobre dernier au Capitole de Québec et mettant en vedette l’humoriste Mario Jean, a permis d’amasser un montant net de 80 000 $ qui servira à soutenir financièrement des jeunes du 2e cycle du secondaire, provenant de milieux moins favorisés, afin de les encourager à persévérer dans leurs études. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Tina Fournier Ouellet, directrice générale et Danielle Boucher, présidente du conseil d’administration d’Éducaide ; Denis Laforest, président d’honneur et directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, Mario Jean et Stéphane Corriveau, président d’Éducaide et AlphaFixe Capital.

50 ans en immobilier

Photo courtoisie

Parents, clients et amis se sont réunis pour fêter récemment le 50e anniversaire de Michel Roy, président de Services Immobiliers Roy, comme courtier immobilier, spécialisé dans la vente et l’achat d’immeubles à revenus et commerciaux. Tout a commencé à Thetford-Mines en 1969 avec son père, J. Maurice Roy, avec un premier bureau de courtage. Il y a 20 ans, Michel est venu s’établir à Québec et son fils Marco s’est joint à lui. Il y a 10 ans, son autre fils, Francis, a pris la relève de Marco et maintenant la relève de son père en semi-retraite. Francis Roy, courtier immobilier agréé, est également gestionnaire de plus de 500 logements et bâtiments commerciaux dans la région de Québec. Services Immobiliers Roy une histoire de famille depuis 50 ans. Sur la photo, Francis Roy, troisième génération, prend lentement la relève de Services Immobiliers Roy, entreprise dirigée par son père Michel depuis 50 ans, maintenant à demi retiré.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nathalie Langevin (photo), directrice générale et ventes, TVA Québec, et directrice générale des ventes, Journal de Québec... Joaquin Phoenix, acteur américain (Joker), 45 ans... Julia Roberts, actrice américaine, 52 ans... Bill Gates, Informaticien et cofondateur de Microsoft, 64 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 octobre 2018. Philippe Gildas (photo), 82 ans, journaliste français, animateur de radio, animateur et producteur de télévision... 2016. Simon Patenaude, 58 ans, président et chef de la direction par intérim de Loto-Québec... 2013. Guy Massicotte, 83 ans, homme d’affaires (Guy Massicotte Sports, Piscine Citadelle, Club Piscine, propriétaire des Remparts au début des années 1970... 2009.