3e lien : le maire de Lévis rabroue Justin Trudeau

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier n’a pas apprécié les propos de Justin Trudeau en campagne électorale sur le projet de 3e lien « qui n’existe pas ».

Avant d’être réélu à la tête d’un gouvernement minoritaire le 21 octobre dernier, Justin Trudeau a refusé de dire si les libéraux financeraient un tunnel entre Québec et Lévis, puisque le projet « n’existe pas, même pas sur papier encore », selon lui.

Avant la séance du conseil municipal de lundi soir, le maire de Lévis a tenu à lancer un sérieux avertissement au premier ministre canadien. Justin Trudeau devra être un peu plus à l’écoute.

« On va veiller au grain. On n’a pas aimé entendre cette phrase-là. Le gouvernement libéral minoritaire a intérêt à apprendre la leçon de la dernière campagne électorale. L’arrogance, ce n’est pas payant en politique », a mentionné Gilles Lehouillier.

Selon lui, Ottawa ne pourra pas ignorer le projet bien longtemps. Si le gouvernement fédéral ne respecte pas les priorités du gouvernement du Québec, la population va se mobiliser. Gilles Lehouillier est d’ailleurs fort élogieux à l’égard de François Legault.

« Nous, on va être au premier rang. M. Legault a été très clair. Enfin, on a un premier ministre du Québec qui se tient debout. J’adore cette façon de faire. L’appui au 3e lien est très fort. Le fédéral devra avoir une oreille très attentive à ce projet. Tous les jours, les gens me parlent du 3e lien. Ils n’ont pas aimé la façon dont les libéraux fédéraux ont agi. La carte est pas mal bleue aussi », a terminé le maire.