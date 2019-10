Al-Baghdadi éliminé... Maintenant quoi ?

Sans surprise, Trump a profité de son annonce de la mort d'al-Baghdadi pour parler de lui-même. Comme d'habitude, il a eu recours à un langage incendiaire et vantard, contrairement à ce qu’ont utilisé d’autres présidents dans des circonstances semblables.

Al-Baghdadi et ses deux épouses se sont enfuies dans un tunnel avec trois enfants lors de l'opération du commando américain. Trump a déclaré avec un sadisme jubilatoire qu’un al-Baghdadi « gémissant, pleurant et criant » s’est retrouvé au bout du tunnel où, toujours selon Trump, « il est mort comme un chien, il est mort comme un lâche » détonnant sa veste d’explosifs tuant aussi les enfants.

C'était stupide, mais prévisible que Trump utilise des invectives de cour d'école. Encore un signe de son manque de vocabulaire et de sa vulgarité : ses propos pyromanes ont de quoi inciter les partisans de l’État islamique en Occident à organiser des attentats de représailles pour se venger.

Maintenant que ses agences de renseignement ont remporté cette victoire majeure, Trump tente d’en revendiquer tout le crédit. Lui qui a passé les trois dernières années à dénigrer, insulter et diffamer la CIA, préférant se fier à la parole de dictateurs étrangers.

Curieusement d’ailleurs, Moscou a formellement démenti avoir coopéré avec les États-Unis dans cette opération alors que Trump remerciait les Russes de leur collaboration.

Néanmoins, l’élimination physique d’al-Baghdadi est une victoire stratégique et symbolique pour les États-Unis, une étape majeure de la campagne internationale de cinq ans contre l’État islamique. Elle marque un succès important en matière de politique étrangère pour Trump qui vit actuellement un des moments les plus difficiles de sa présidence : la procédure de destitution contre lui à l’étude par une commission du Congrès suit son cours. Le succès du raid aidera Trump avec les républicains bellicistes qui avaient dénoncé sa décision de retirer ses troupes de Syrie.

Al-Baghdadi et son entourage se cachaient dans un village du nord-est de la Syrie contrôlé par Al-Qaïda. Il est impossible qu’il ait pu s’y réfugier sans l’accord de l’organisation. Sa présence pourrait signaler que des négociations étaient engagées avec les dirigeants d'Al-Qaïda en vue d'une réunification ou d'une collaboration pour de nouvelles attaques contre l'Occident. Sa mort (et les propos de Trump) pourrait galvaniser une telle fusion des deux organisations terroristes islamistes.

Détenu par les forces américaines en Irak pendant 11 mois en 2004, al-Baghdadi après avoir été libéré, a rejoint al-Qaïda en Irak pour éventuellement en prendre la direction avec d'anciens officiers de Saddam Hussein. Après l'éclatement de la guerre civile en Syrie en 2011, al-Baghdadi a entrepris de créer un État islamique dont il s'est proclamé calife. En 2016, son califat contrôlait un territoire plus vaste que le Portugal, avec une population de plus de six millions d'habitants.

Contrairement à Al-Qaïda, qui a orchestré des opérations terroristes complexes comme les attentats du 11 septembre 2001, al-Baghdadi encourageait les djihadistes à tuer le maximum de victimes avec les faibles moyens dont ils disposaient (véhicules, couteaux armes de poings, etc.) soutenant que de tels actes de violence qui sont plus difficiles à détecter et à prévenir pour les forces de l'ordre.

Comment la mort d’al-Baghdadi va-t-elle faire évoluer le terrorisme islamiste. Tuer des dirigeants ne vainc pas les organisations terroristes. Après la mort d’Oussama ben Laden, Al-Qaïda a poursuivi son expansion mondiale. L’avenir du djihadisme va dépendre des luttes de pouvoir au sein de l’État islamique et aussi des influences qu’Al-Qaïda peut y exercer pour la succession au leadership de l’organisation.

Malgré son pétage de bretelles malséant sur le cadavre d’un ennemi, cette opération militaire réussie ne ralentira pas la procédure de destitution qui se prépare contre Trump.

Quand sera-t-il enfin sorti de la Maison-Blanche gémissant, pleurant et criant ?