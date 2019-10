Apple TV+ connaîtra un bon départ grâce à The Morning Show

Les bonzes d’Apple avaient besoin d’une série-événement pour lancer leur plateforme de vidéo sur demande et espérer rivaliser avec Netflix et compagnie. Grâce à Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, The Morning Show remplit parfaitement ce rôle.

Sortez le popcorn. Les trois premiers épisodes du drame, qui atterriront sur Apple TV+ vendredi, réussissent à divertir en invitant le téléspectateur à réfléchir (ne serait-ce qu’un tant soit peu) sur plusieurs sujets de société, incluant le mouvement #moiaussi.

En effet, la réalisatrice Mimi Leder (The Leftovers, ER) nous livre une série dans l’air du temps, un croisement entre The Newsroom et The Good Wife, fortement inspirée de l’affaire Matt Lauer aux États-Unis, cet animateur vedette du Today Show (NBC) licencié en 2017 pour «inconduite sexuelle».

L’action débute en pleine nuit, quand The New York Times révèle une histoire du genre impliquant Mitch Kessler (Steve Carell), le coanimateur du Morning Show. La série nous plonge non seulement au cœur du scandale, mais au cœur des coulisses du populaire rendez-vous matinal, le Salut Bonjour des États-Unis. On y découvre un monde cynique, où c’est chacun pour soi.

Est-ce que plusieurs détails sont gros? Oui. Est-ce que certains rebondissements paraissent invraisemblables? Absolument. Est-ce que ça nous empêche d’apprécier la série? Pas du tout. Malgré un changement perceptible de ton entre l’épisode 1 et 2, on a juste hâte d’engloutir les suivants.

Solides performances

Soap de luxe (on parle d’un budget de 15 millions $US par heure), The Morning Show est porté par d’excellentes performances de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. La première évite la caricature en insufflant une belle dose de cœur à Alex Levy, une journaliste vedette qui tente de garder la tête hors de l’eau après avoir perdu son copilote et «mari télévisuel» des 15 dernières années.

La seconde brille dans un type de personnage qu’elle connaît par cœur : la jeune femme ambitieuse, grande-gueule, avec beaucoup de répartie, qui refuse de jouer les potiches. Sa Bradley Jackson, une reporter d’une petite chaîne locale, se situe quelque part Madeline de Big Little Lies, Elle de Legally Blonde et June Carter Cash de Walk The Line.

#moiaussi

The Morning Show aborde le mouvement #moiaussi sous plusieurs angles, y compris celui du présumé prédateur. Rien n’est tout blanc ou tout noir. Devons-nous crucifier un homme accusé d’inconduite sexuelle et l’effacer des mémoires? Devons-nous tenir son entourage (en partie) responsable? À défaut de prendre position, la série nous invite à poursuivre la conversation.

Nouvelle dépense

Ne serait-ce que pour assister au grand retour de Jennifer Aniston au petit écran (sa première série depuis Friends), The Morning Show vaut les 5,99 $ que coûtent un mois d’abonnement à Apple TV+. Reste à voir si cette énième plateforme saura nous proposer d’autres séries qui nous convaincront de renouveler notre paiement en décembre, puis en janvier, puis en février... Car bien qu’au premier regard, 5,99 $ apparaît comme un montant dérisoire, une fois additionné aux 16,99 $ de Netflix, 9,99 $ du Club illico (9,99 $), 6,99 $ d’ICI Tou.tv Extra, 19,98 $ de Crave avec HBO et 7,99 $ d’Amazon Prime, la facture mensuelle devient drôlement salée. Et quelque chose doit écoper.