Course-poursuite: il s’excuse et écope de 16 mois de prison

Un Longueuillois qui clame que les lois du Québec sont invalides a finalement mis un peu d’eau dans son vin, ce qui lui a valu une peine de 16 mois de prison pour avoir causé une poursuite policière qui s’est soldée par deux blessés.

« Malgré sa philosophie juridique et politique, la Cour accepte que Sébastien Théodore a réalisé qu’il ne pourra pas à l’avenir agir de la même manière », a commenté le juge James Brunton en condamnant le chauffard, ce lundi au palais de justice de Montréal.

Assis dans le box des accusés, Théodore, 41 ans, a gardé son calme tout au long de l’audience, contrairement à d’autres fois où il avait traité une juge de « corrompue », ou quand il s’était mis à crier dans la salle d’audience.

C’est que pour Théodore, les lois du Québec ne s’appliquent pas à lui. Il fait partie d’un groupuscule qui affirme que l’Assemblée nationale n’a pas de légitimité et donc que les lois sont invalides.

Lors du procès, il a plusieurs fois affirmé que les policiers et les procureurs qui ne prêtent pas allégeance à la Reine n’ont pas la légitimité pour faire leur travail.

Conduite dangereuse

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en novembre 2018, Théodore avait refusé d’obtempérer aux ordres d’un policier de la Sûreté du Québec qui l’avait arrêté pour une suspension de permis.

Prétextant vouloir aller directement à la Gendarmerie Royale du Canada, Théodore s’était éclipsé, causant une poursuite policière dans les rues du Plateau Mont-Royal. En une quinzaine de minutes, il avait brûlé des feux rouges, en plus de rouler à contresens au-delà de la limite de vitesse permise.

Un responsable de la police avait demandé aux patrouilleurs de mettre fin à la poursuite, mais sans succès.

La poursuite s’était soldée par une collision entre une voiture de police et celle de Théodore. Une femme, qui déblayait son entrée, a été grièvement blessée.

Règles à respecter

Or, lors du procès, le jury n’a pas été convaincu hors de tout doute raisonnable que Théodore était responsable des blessures, si bien qu’il a été déclaré coupable de conduite dangereuse, et non d’avoir causé des lésions.

C’est entre autres pour cette raison que le juge Brunton a condamné Théodore à 16 mois de prison, et non à 3 ans de pénitencier tel que le réclamait la procureure de la Couronne Sylvie Dulude.

Lors des plaidoiries sur sentence, l’accusé avait d’ailleurs juré qu’il ne récidiverait pas.

« Il reconnaît qu’il est contraint de respecter certaines règles de base : l’immatriculation de son véhicule, l’assurer, détenir un permis de conduire », a noté le magistrat.

Compte tenu de la détention préventive, Théodore n’a plus qu’une journée de prison à purger avant d’être libre. Il devra toutefois respecter une probation de 2 ans.