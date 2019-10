LACHANCE, Soeur Lucile, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth, des Soeurs de la Charité de Saint-Louis à Lévis, le 22 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, dont 76 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Lucile Lachance (en religion Sœur Geneviève-de-France), fille de feu Joseph Lachance et de feu Aurore Asselin. La défunte demeurait à Lévis et était native de Saint-Malo à Québec. Elle sera exposée à la3 rue de l'EntenteLévisle mercredi 30 octobre de 9h à 11h et de 13h à 14h.sous la direction duElle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées; sa famille: feu Rose (feu Édouard Harvey), feu Jeannette (feu Léopold Robitaille), feu Gérard (feu Gabrielle Savard) et feu Laurent (Murielle Verret); ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s.