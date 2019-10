Grève chez Olymel à Princeville

Les 400 employés de l'abattoir de porc Olymel de Princeville, dans le Centre-du-Québec, ont déclenché une grève lundi matin. Les employés sont sans contrat de travail depuis le 1er octobre dernier.

Selon le secrétaire du syndicat CSN, Denis Morneau, le litige porte exclusivement sur les salaires. «Le reste de la convention collective a été réglé», a-t-il dit.

L'employeur offre un contrat de sept ans avec une hausse de 40 cents l'heure la première année et 30 cents, les six années suivantes, a mentionné M. Morneau. Les journaliers touchent en moyenne 19 $ l'heure.

Un conciliateur a été nommé et les parties négociaient toujours en fin d'après-midi lundi dans un hôtel de Victoriaville.

Du côté de la direction d'Olymel, le porte-parole Richard Vigneault a préféré ne pas commenter car les parties sont en négociation. «Ils ont droit de grève», d'affirmer M. Vigneault.

L'abattoir de Princeville transforme environ 14 000 porcs par semaine. Il fonctionne sur un quart de jour pour l'abattage et la découpe, et un quart de soir pour le lavage des installations. En 2018, l'entreprise avait offert aux employés de maintenance (techniciens et mécaniciens) des hausses de plus de 5 $ l'heure, ce qui avait provoqué la colère des journaliers de l'usine.

Lundi matin, les transporteurs d'animaux avaient été prévenus et ils se sont abstenus de faire le transport d'animaux vers l'usine de Princeville. Ce conflit de travail touche uniquement cette usine du groupe.