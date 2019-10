Le ménage des Pirates se poursuit

Les Pirates de Pittsburgh ont repris leur vague de congédiements en montrant la porte à leur directeur général Neal Huntington, lundi.

L’assistant au DG, Kevin Graves, occupera le poste sur une base intérimaire. Le DG déchu devait encore écouler deux ans à son contrat, lui qui était en poste depuis septembre 2007. Avant de se retrouver chez les Pirates, Huntington a notamment agi comme directeur-adjoint au développement des joueurs des Expos de Montréal au milieu de la décennie 1990.

Plus tôt cet automne, l’organisation de la Pennsylvanie avait limogé le gérant Clint Hurdle et le président Frank Coonelly après une campagne décevante; le second d’entre eux a d’ailleurs quitté le club la semaine passée. En 2019, les Pirates ont terminé au dernier rang de la section Centrale de la Ligue nationale avec une fiche de 69-93.