Le vaccin contre la grippe s’annonce plus efficace cette année

La grippe pointe le bout de son nez, si bien qu’il est déjà temps de penser à s’en protéger. La vaccination doit d’ailleurs débuter dès vendredi au Québec.

Et comme chaque année, il est impossible de prédire le taux de succès du vaccin, mais les autorités de la santé publique du Québec estiment qu’il devrait être plus efficace cette saison.

C’est que pour la première fois, quatre souches de grippe ont été utilisées dans la conception du vaccin, soit deux de type A et deux de type B. Habituellement, on se limitait à une seule souche de type B.

«Déjà, on a des données sur les virus qui circulent actuellement. On les a analysés et il y a un bon ‘’match’’ avec ceux qui sont dans le vaccin de cette année», a indiqué la Dre Renée Paré, médecin-conseil à la Direction de santé publique de Montréal.

Par ailleurs, on redoutait une pénurie de doses de vaccins dans les dernières semaines à travers le Canada en raison de problèmes avec les fournisseurs, mais tous ceux qui le souhaitent devraient finalement avoir accès aux quantités nécessaires pour entamer la campagne de vaccination.

Les personnes considérées comme à risque sont invitées à en profiter, notamment les jeunes enfants qui ont plus de 6 mois, les femmes enceintes, les personnes aux prises avec une maladie chronique et les personnes âgées de 75 ans et plus.