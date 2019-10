Les Astros prêts à en finir avec les Nationals

Après avoir dominé les trois derniers affrontements de la Série mondiale face aux Nationals, à Washington, les Astros de Houston tenteront de terminer le travail dès mardi, au Minute Maid Park, où sera disputé le match numéro 6.

Malgré toute l’excitation et la confiance qui règnent présentement chez les Astros, Gerrit Cole tente de garder la tête froide. «On va juste mettre un pied devant l’autre et répondre aux défis qui se présentent devant nous», a dit le lanceur étoile au site MLB.com, après avoir mené les siens vers un gain de 7 à 1, dimanche, dans la cinquième rencontre.

Le droitier de 29 ans a encore une fois signé une brillante performance, en vertu d'un point alloué sur trois coups sûrs et neuf retraits au bâton en sept manches de travail.

AFP

«Il a été incroyable, a dit le voltigeur des Astros George Springer. Il apporte tellement d’intensité, de ténacité... je ne sais pas trop comment décrire ça.»

Les Astros tenteront de transporter cette intensité mardi devant leurs partisans. S’ils l’emportent, ils deviendront seulement la quatrième équipe depuis 1973 à combler un retard de 2-0 pour gagner la Série mondiale après les Yankees de New York, les Mets de New York et les Royals de Kansas City.

Ils pourraient également remporter pour la première fois la Série mondiale devant leurs partisans. Leur seule conquête, en 2017, avait eu lieu à Los Angeles contre les Dodgers.

Hinch respire la confiance

Le gérant des Astros, AJ Hinch, est convaincu que sa formation arrivera à réécrire l’histoire.

«J’aime comment l’équipe se comporte présentement. Tout le monde parle de culture et de chimie et quand tu l’as, tu l’apprécies beaucoup. Quand tu vois ça dans l’autre camp, tu es envieux, a raconté Hinch à MLB.com. La confiance vient des succès que nous avons eus. Nous avons le sentiment de pouvoir gagner tous les matchs.»

AFP

«Ils n’ont pas gagné [107 victoires en saison régulière] pour rien, a reconnu le gérant des Nationals, Dave Martinez. Ils sont vraiment bons et ils ont une formation bien équilibrée. Leurs lanceurs sont bons, leur relève aussi. On savait qui on allait affronter.»

«Ils sont en avance par un match et il reste deux rencontres. Donc, nous allons juste nous concentrer sur mardi», a ajouté Martinez.

Justin Verlander sera le lanceur partant des Astros, mardi. Le droitier de 36 ans avait encaissé le revers lors du match numéro 2, remporté par la marque de 12 à 3 par les Nationals. Stephen Strasburg, qui avait signé la victoire, sera de retour au monticule pour la formation de Washington.