L'Irak pourrait se distancier des États-Unis

Alors qu'on discutait encore de l'opération américaine qui a permis d'éliminer le leader de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi et que le président Trump remerciait la Russie et l'Irak pour leur coopération, le président Barham Salih confiait à Axios entretenir des doutes sur sa relation avec les États-Unis. L'entrevue a été réalisée lundi dernier, mais elle était diffusée dimanche soir.

Salih a affirmé qu'il souhaite continuer à entretenir une bonne relation avec les États-Unis, mais il reconnaît très ouvertement que le président américain complique les choses. La déclaration du leader irakien est compréhensible dans un contexte diplomatique où la stabilité et la loyauté sont deux atouts précieux. Salih ne s'autorise aucune déviation quand il affirme: «The staying power of the United States is being questioned in a very, very serious way," Salih said. "And allies of the United States are worried about the dependability of the United States."». Manifestement, il n'est pas seul à réfléchir à la question.

Les Américains devraient bien réfléchir avant de procéder au retrait complet des troupes en Syrie. Non seulement l'opération qui a mené à la mort du leader de l'État islamique reposait sur des renseignements obtenus sur le terrain, mais Barham Salih avance qu'advenant un départ des États-Unis, il devra revoir ses relations avec l'Iran et la Russie. Salih est un dirigeant kurde et la menace d'un nettoyage ethnique mené par les troupes de la Turquie en Syrie lui paraît bien réelle. Réaliste, il laisse entendre qu'un retrait américain aurait des conséquences dramatiques sur un échiquier ou chaque déplacement d'une pièce entraîne une réaction enchaîne. Doute-t-on encore du potentiel de cette poudrière?

Le président Trump pouvait rouler des mécaniques et savourer le succès de l'opération menée dans la nuit de samedi à dimanche, mais il devra se méfier d'un retrait précipité. Barham Salih le lui a rappelé sans ménagement.

Si la totalité du reportage d'Axios vous intéresse, il était diffusé sur HBO et je laisse ici un lien vers l'article du site web produit à partir du contenu de l'entrevue.

Caricature de Chip Bok