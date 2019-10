Nouveau rôle d'évaluation : la valeur des maisons se stabilise à Lévis

Après des années de hausse importante, la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale demeure plutôt stable à Lévis à la suite du dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation.

Le rôle d’évaluation pour les années 2020-2021-2022 présente un marché relativement stable avec une hausse moyenne de 2,7 % de tous les immeubles.

Ce nouveau rôle, disponible en ligne, entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Il s’élève à 20,6 milliards $ pour un parc immobilier de près de 58 200 unités d’évaluation.

Lors des années précédentes, la valeur moyenne avait augmenté de 6,3 % au rôle 2017-2018-2019 et de 19,5 % à celui de 2014-2015-2016. En 2010, les Lévisiens avaient aussi vécu une hausse de valeur moyenne de 29%.

Par rapport au rôle précédent, la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale moyenne est passée cette fois-ci de 292 000 $ à 290 000 $ (-1%), alors que la valeur moyenne d’un condominium est passée de 227 000 $ à 220 000 $ (-3 %).

À l’inverse, les immeubles de six logements et plus, le secteur commercial et le secteur industriel, ont tous bondi entre 8 % et 10 %. Enfin, la valeur terrains vagues desservis a grimpé de 22 %, notamment en raison de la possibilité de densification par la construction d’étages supplémentaires.

Le maire de Lévis ne voit pas dans ce rôle une réelle baisse de la valeur des maisons.

« À 1 %, on ne peut pas parler de quelque chose de très significatif. Il y a un peu plus de soubresauts dans certaines zones commerciales. Surtout dans les pôles à haute concentration comme le quartier Miscéo par exemple. Ce sont des pôles de développement majeur où on peut monter en hauteur », a expliqué Gilles Lehouillier.