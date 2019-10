Pas toujours jojo, la «vraie» vie dans un condominium

Le matériel marketing des projets de copropriétés nous fait miroiter de nouveaux quartiers cool et sophistiqués où la courtoisie fait loi. Sur les affiches, tout le monde est beau et zen, il y a toujours une jeune femme qui fait du jogging ou un couple en tenue de ville qui semble revenir d’une soirée au théâtre. Même les enfants sont parfaits.

La réalité de la vie en copropriété est tout autre, évidemment. Les voisins ne sont pas forcément jolis, et encore moins civilisés. On se chicane pour des histoires de cigarettes fumées sur les balcons, le moindre dépassement sur les places de stationnement ou des gamins qui crient dans la piscine. La vraie vie quoi.

Pour illustrer cette responsabilité, on la compare à celle du propriétaire d’une unifamiliale qui planifie la réparation du toit de sa maison ou de la clôture qui délimite son terrain. Pas vraiment... La gestion d’une copropriété est bien plus compliquée en raison de la complexité du bâtiment (halle cathédrale, ascenseurs, piscine, stationnement sous-terrain, etc.) et du mode de décision collectif.