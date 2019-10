Patrice Bergeron et les Bruins : comme le bon vin

Bon an mal an, Patrice Bergeron est un rouage important dans l’engrenage des Bruins de Boston et il l’a rappelé à sa façon en fin de semaine.

Auteur de cinq saisons d’au moins 30 buts dans la Ligue nationale, le Québécois a malmené les Rangers de New York grâce au cinquième tour du chapeau de sa carrière dans un gain de 7 à 4 au Madison Square Garden. Son trio, complété par Brad Marchand et David Pastrnak, a amassé 13 points au cours de la soirée et en compte 54 depuis le début de la campagne.

«Je pense que notre ligne obtient plusieurs bonds favorables. Nous sommes dangereux à chaque présence, a commenté Marchand au site NHL.com. Actuellement, nous avons confiance à tous les soirs et on s’assure de garder le rythme d’ici le match suivant. Espérons que ça continue.»

Bergeron, qui revendique 11 points en 2019-2020, préfère d’ailleurs souligner la contribution de ses deux partenaires, particulièrement Pastrnak. Ce dernier a amassé pas moins de cinq mentions d’aide face aux Blueshirts.

«Il est l’un de ces gars qui trouvent le moyen d’amener la rondelle au bon endroit. Comme je l’ai mentionné, les petites choses sont importantes et c’est vrai avec David. Il crée des revirements et est capable de battre des gars à un contre un pour ensuite aider ses coéquipiers à marquer», a expliqué le numéro 37.

«Ils vont toujours se présenter et être prêts à jouer. Ils ont une bonne chimie ensemble et agissent en bons professionnels, tout en pouvant bien se comprendre», a ajouté l’entraîneur-chef Bruce Cassidy au site des Bruins.

Des chiffres éloquents

Avec ses cinq aides, dimanche, Pastrnak est devenu le huitième joueur à en obtenir autant dans un match lors des 30 dernières années. Bergeron avait d’ailleurs accompli l’exploit le 19 décembre 2006.

Également, la combinaison Marchand-Pastrnak a totalisé 43 points cette saison et il s’agit de la 10e fois de l’histoire du circuit Bettman que chaque membre d’un duo obtient au moins 20 points dans les 12 premiers duels de leur équipe; en fait, les deux porte-couleurs des Bruins n’ont eu besoin que de 11 parties pour atteindre la vingtaine.

Enfin, ils sont les premiers hockeyeurs de leur équipe depuis Adam Oates en 1992-1993 à accumuler 20 points dans les 11 premiers affrontements d’une saison.