[PHOTOS] Arrondissement des Rivières: une nouvelle caserne moins chère que prévu

La nouvelle caserne inaugurée lundi matin dans l’arrondissement des Rivières a coûté aux contribuables de la Ville de Québec 5,7 millions $, soit 800 000 $ de moins que prévu.

«C’est vraiment une caserne qui est aménagée pour le 20e siècle. On a pris en considération la contamination potentielle lors des incendies et évité que le milieu de vie où se retrouvent généralement les pompiers ne soit contaminé», s’est félicité le directeur du Service de protection contre l’incendie (SPCI), Christian Paradis.

Selon lui, «les matériaux utilisés pour la construction sont des matériaux durables. Cette caserne va durer dans le temps sans nécessairement qu’on doive faire de grands investissements».

Située sur la rue Saulois, la nouvelle construction remplace la vieille caserne du boulevard de l’Ormière qui datait de 1966.

Selon le Schéma de couverture de risques, la Ville de Québec s’est engagée à investir 37,1 millions $, entre 2019 et 2024, pour les besoins du SPCI. L’essentiel des sommes servira en Amérique du Nord, les pompiers de Québec sont censés quitter la caserne à bord de leurs camions dans un laps de temps de 80 secondes suivant la réception d’une alerte incendie. Ce délai est «généralement res pecté», a insisté Christian Paradis.

«Quelques enjeux»

Sur les 16 casernes que compte le SPCI, la majorité d’entre elles répond aux normes actuelles. «Il nous reste encore quelques enjeux dans certaines casernes qui seront appelées, dans les prochaines années, à être soit totalement rénovées ou d’avoir une nouvelle construction», a fait savoir M. Paradis.

