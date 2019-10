Trump croit à un accord avec Pékin avant le sommet au Chili

WASHINGTON — Le président américain Donald Trump a laissé entendre lundi que la signature d’un accord commercial avec Pékin pourrait intervenir avant le sommet de l’Association des pays riverains du Pacifique (APEC) qui doit avoir lieu mi-novembre au Chili.

« Nous regardons la possibilité d’être en avance sur le calendrier pour signer une partie très importante de l’accord avec la Chine », a-t-il déclaré, ajoutant que cela pourrait intervenir « bien avant » le calendrier attendu.

« Et nous appellerons cela la phase 1, mais c’est un gros morceau », a-t-il assuré, soulignant une nouvelle fois que ce traité ferait la part belle au secteur agricole.

De son côté, la Chine a confirmé samedi que les négociations commerciales avec les États-Unis étaient sur la bonne voie, annonçant au passage son intention de lever l’embargo sur les importations de volailles américaines.

Vendredi, l’administration Trump a indiqué que la phase 1 de l’accord était « proche d’être finalisée », à l’issue d’un entretien téléphonique entre le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer (USTR) et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin d’un côté, et le négociateur en chef chinois, le vice-premier ministre Liu He, de l’autre.

Robert Lighthizer avait récemment dit espérer que la phase 1 de l’accord serait prête pour être signée par le président Donald Trump le mois prochain au Chili en marge d’un sommet de l’APEC.

Un accord commercial mettrait fin à un conflit lancé en mars 2018 par l’hôte de la Maison-Blanche pour mettre fin à des pratiques commerciales jugées « déloyales ».

Cette guerre commerciale menace la croissance mondiale.

Nouveau signe de détente, les services du représentant américain au commerce (USTR) ont annoncé lundi envisager de prolonger l’exemption qui avait été accordée en décembre 2018 sur des importations de biens chinois représentant 34 milliards de dollars.

Cette exemption doit prendre fin le 28 décembre prochain.

L’USTR « débutera le 1er novembre le processus visant à envisager le prolongement jusqu’à douze mois de certaines exemptions de droits de douane supplémentaires sur des importations en provenance de Chine », selon un communiqué.