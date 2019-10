TAILLON, Huguette Pouliot



Dans sa maison, entourée des siens est décédée dame Huguette Pouliot-Taillon épouse adorée de monsieur Marc Taillon.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Épouse, mère, sœur et mamie formidable, elle laisse dans le deuil ses quatre enfants: Mélanie (Jean-Pierre Lemire), Philippe-Antoine (Julie Nieminen), Joëlle (Daniel Laplante) et Annie-Claude (Sébastien Boisvert); ses dix merveilleux et bien-aimés petits- enfants: Mélodie, Alexis, Félix-Antoine, Théo, Éli, Lennox, Jeanne, Louis, Rhya et Maève; sa belle-mère Denise, sa sœur Sylvie, son frère Roland, son beau-frère et ses belles-sœurs, ainsi que ses nièces, ses neveux, autres parents et ami(e)s. Sa grandeur d'âme, son dévouement inconditionnel pour sa famille, son amour et sa folie de vivre ont inspiré tous ceux qui l'entourent. Ils continueront à faire germer les graines qu'elle a semées autour d'elle. La famille tient à remercier l'équipe du CLSC de Sainte-Foy des soins palliatifs à domicile ainsi que le Dr Pierre Renard pour l'excellence des soins prodigués, leur support et leur infinie empathie.