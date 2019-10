BÉRUBÉ, Marius



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marius Bérubé, le 11 octobre 2019 à l'âge de 76 ans. Son décès est survenu aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec en présence de son épouse, de sa fille, de son gendre et de son beau- frère, prêtre. Il était le fils de feu Eddy Bérubé et de feu Marie-Louise Marquis.La famille vous accueillera aule vendredi 1er novembre 2019 de 19 h à 21 h etde 9h30 à 13h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carmen Beaulieu; ses filles: Manon et feu Mélanie; son gendre Benoît Michaud; ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: feu Oscar (feu Félicienne Jean), feu Marianne (feu Arthur Thibaudeau), feu Blanche (feu Joseph Labrecque), feu Berthe (feu Léo Théberge), Camille (feu Thérèse Comeau), feu Laure Aimée (Ernest Breton), Isabelle (feu Magella Caron), feu Alfred (Monique Paquette), Lucienne (Raoul Boulerice), Louisanne (feu Robert Appleton) et Marcel (Andrée Michaud). Les membres de la famille Beaulieu: son beau-père feu Rosaire A. Beaulieu et sa belle-mère feu Jeanne d'Arc Pelletier; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Marcel, feu Normand, feu Damien, Jacqueline (Georges Desruisseaux), Gérald (Louisette Lessard), Julien, Micheline (Robert Gallichand), Jocelyn (Danielle Paradis), Louis-Marie (Johane Desjardins), France (Raymond Dumont), Francine (Raymond Michaud) et Suzanne (Marco Lebel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, collègues et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les médecins spécialistes et le personnel infirmier de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385, site Internet : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.