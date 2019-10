50 nuances de beige

Pour contrer la grisaille, la palette des beiges envahit le vestiaire féminin.

On avait remarqué que les teintes neutres prenaient du terrain depuis quelques saisons, mais jamais je n’aurais pensé que les nuances de beige seraient au top des tendances de l’automne.

Le beige de la tête aux pieds

Le danger avec le beige, c’est de se retrouver avec une allure fade. Pour éviter cela, il suffit de marier plusieurs teintes de beige, allant du crème au marron, ce qui donne un effet monochrome et un look recherché. On peut aussi jouer avec les différentes matières pour donner du panache à une tenue monochrome. Les matières et les coupes détermineront si votre look est tout-aller ou plus sophistiqué.

Difficile pour le teint

Facilement, vous pourriez avoir l’air fatiguée ou pâlotte si du beige se retrouve près de votre visage, surtout si vous avez les cheveux blonds ou blancs. C’est pourquoi il faut souvent choisir une teinte de beige qui contraste avec votre teint et vos cheveux pour les faire ressortir. Le truc le plus simple est de faire une différence avec du maquillage ; c’est fou comme un rouge à lèvres rouge peut illuminer un visage sur fond de couleurs neutres.

Beige mais pas ennuyant

Pour donner un twist à un look monochrome beige, on y ajoute des accessoires de matières différentes comme des métalliques, des cuirs, du suède, ou encore des accessoires « imprimé animal » comme le serpent et l’écaille de tortue, très en vogue cette saison.

Looks sophistiqués

Looks tout-aller

Le style Bauhaus

La collection BAU SWATCH célèbre les 100 ans du mouvement Bauhaus, un courant artistique parmi les plus influents du XXe siècle. La collection s’éclate avec des lignes graphiques épurées et des couleurs primaires qui en font presque des objets d’art intemporels. À l’épreuve de l’eau et à prix raisonnable (80 $ et 90 $ les modèles sur la photo), les montres Swatch se distinguent par leur originalité. À voir sur swatch.com

Pour l’occasion, LUSH a concocté plusieurs produits pour le corps sous le thème de l’Halloween. Bombe de bain orange ou en forme de chat noir et de cyclope, savon en forme de ver et de fantôme fluorescent à la noirceur, gelée visqueuse, vendus séparément ou dans cette boîte qui peut servir à cacher les bonbons. Cadeau Petite boîte des horreurs 49,95 $ LUSH.com