[APPEL À TOUS] Voici votre chance d’exaucer le vœu d’une personne qui le mérite vraiment

Dans le cadre de son calendrier de l’Avent, l’équipe de TVA.ca fait appel aux internautes afin de trouver les Québécois qui se démarquent le plus au sein de leur communauté. Le but: leur rendre la pareille et exaucer l’un de leurs souhaits les plus chers en leur offrant un cadeau qu’ils ne seront pas près d’oublier.

«L’idée derrière la série, c’est de donner au suivant. C’est une chance d’exaucer le souhait de quelqu’un qui nous tient à cœur, qui le mérite vraiment en lui offrant un cadeau significatif qui convient à ses besoins», raconte Amélie Hébert, chef de plateforme numérique.

L’équipe de production est présentement à la recherche de candidats de tous âges à travers le Québec qui offrent de leur temps sans compter, pensent aux autres, ont un impact positif au sein de leur communauté et qui nécessitent un coup de main dans l’un des aspects de leur vie.

«Nous connaissons tous une personne qui se démarque par son implication. C’est elle que nous recherchons», souligne Mme Hébert. «Quel cadeau lui offrirait le meilleur coup de main? Nous souhaitons lui offrir le meilleur cadeau possible», renchérit-elle.

Pour participer, écrivez un court texte justifiant pourquoi la personne est digne de mention et quel cadeau serait le plus bénéfique pour elle en cette période des Fêtes.

Les candidatures peuvent être envoyées à inscriptions@quebecormedia.com et seront acceptées jusqu’au 8 novembre prochain.

La série Les petits miracles des Fêtes sera diffusée sur le site de TVA.CA en décembre prochain.