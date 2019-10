Cri du cœur d’une dame de Québec atteinte d’une maladie dégénérative

Chaque pas est un effort énorme pour Chantal Pelletier.

Cette résidente de Québec est atteinte d'une maladie orpheline qui affecte sa motricité.

La paraparésie spastique est une maladie dégénérative qui affecte 3 à 10 personnes sur 100 000 et son état se détériore de jour en jour.

«[La paraparésie spastique] est une rigidité des membres inférieurs ce qui fait en sorte que j’ai moins de souplesse donc plus ça va plus j’ai de la difficulté à marcher» explique-t-elle à la caméra de TVA Nouvelles.

Parmi les symptômes, fatigue et douleur constantes. Ses jambes étant de moins en moins fonctionnelles, chaque petit geste du quotidien est de plus en plus difficile à réaliser.

Questionnée par rapport à sa vision de l’avenir, Chantal Pelletier a du mal à retenir ses larmes.

« C’est l’avenir qui me fait peur. Vieillir c’est une chose, mais je ne veux pas être en chaise roulante. Je voudrais seulement être capable de faire mes choses normalement. Ma fille est enceinte et va avoir un petit bébé. J’aimerais ça le prendre dans mes bras, mais je dois avoir de l’équilibre »

Il n'y a pas de remède pour contrer la maladie.

Néanmoins, un appareil d’assistance à la marche existe à Saint-Augustin-de-Desmaures chez B-Temia et a le pouvoir d’aider à la mobilité.

Cette prothèse, du nom de Keeogo, intègre la technologie dermo-squelettique.

«C’est un robot marcheur. Ce robot-là permet de faire une assistance lorsque la personne déambule ou marche avec l’appareil » explique le fondateur de B-Temia, Stéphane Bédard.

Mme Pelletier en fait l'essai en location depuis quelques semaines au coût de 1 000$ par mois.

Cette technologie lui redonne l’usage de ses jambes et pourrait lui éviter d’avoir recours à la chaise roulante.

Sur le marché depuis quelques années au coût de 45 000$ le produit n'est pas à la portée de tous.

Mme Pelletier a lancé une campagne de financement et demande au public de lui donner un coup de main, afin qu’elle puisse porter la prothèse en tout temps.

-Avec les informations de Pascale Robitaille