David Krejci s’illustre à son retour

Les Bruins de Boston ont profité du retour au jeu de David Krejci pour l’emporter 5 à 1 face aux Sharks de San Jose, mardi soir, au TD Garden.

Le joueur de centre a amassé un but et une aide, lui qui avait manqué les cinq derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au haut du corps.

David Pastrnak a poursuivi sa bonne séquence en récoltant au moins un point dans un 10e match de suite. Il est aussi devenu le premier joueur des Bruins depuis Charlie Simmer en 1985-1986 à marquer 12 buts lors des 12 premiers matchs de l’équipe en saison régulière.

Brett Burns a été l’unique marqueur chez les Sharks, qui n’ont dirigé que 17 lancers sur le filet de Tuukka Rask

Les Penguins chassent Elliott

À Pittsburgh, Brian Elliott a accordé six buts sur 28 lancers et les Flyers de Philadelphie se sont inclinés par la marque de 7 à 1 face aux Penguins.

Le gardien des Flyers a été sorti du match par son entraineur-chef Alain Vigneault après deux périodes. Cette performance d’Elliott survient au lendemain de sa nomination comme troisième étoile de la dernière semaine dans la LNH.

Sydney Crosby, Dominik Simon et Dominik Kahun ont chacun obtenu trois points dans la victoire. Alex Galchenyuk et Brian Dumoulin n’ont pas noirci la feuille de pointage à leur retour au jeu. Les deux joueurs avaient respectivement manqué neuf et quatre matchs en raison de blessures au bas du corps.

Lourdes pertes pour le Lightning

À New York, le défenseur du Lightning de Tampa Bay Victor Hedman a quitté le match contre les Rangers en deuxième période en raison d’une blessure au bas de corps. Les visiteurs ont également perdu les services de l’attaquant Pat Maroon au cours de la rencontre. La nature de sa blessure n’a pas été dévoilée.