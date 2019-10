Des dangers de la consommation pour une femme enceinte

Je suis chargée de projets à l’Association pour la santé publique du Québec pour le projet TSAF : en parler pour mieux agir. Le TSAF, c’est-à-dire le trouble du spectre d’alcoolisation fœtale, est un enjeu de santé publique encore peu connu au Québec. La lettre de « Maman malgré elle » parue dans votre Courrier ce matin me semblait appropriée pour vous parler de ce que nous faisons pour cette future maman qui consomme et à ses semblables.

Notre projet, une recherche-action, vise à prévenir la consommation d’alcool durant la grossesse et mieux faire connaître le TSAF, entre autres par une campagne de sensibilisation qui sera réalisée, visant prioritairement les jeunes femmes de 12 à 25 ans, et plus largement la population québécoise en général.

Si vous acceptez, je vous inscrirai dans la boucle des personnes qui souhaitent être informées sur ce projet qui durera quatre ans. Si vous souhaitez déjà plus d’informations, je vous invite à consulter ce lien du Dispensaire diététique de Montréal : https://www.dispensaire.ca/article/risques-associés-consommation-dalcool-grossesse/.

Aussi, Éduc’Alcool a publié de l’information sur la consommation d’alcool et la grossesse. Voici le lien pour consulter cette publication, si jamais une autre femme, comme celle de ce matin, vous écrit un message concernant sa consommation d’alcool, vous pourrez ainsi la référer : https://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2011/12/Grossesse_et_alcool.pdf.

Je terminerai en vous indiquant le lien internet de l’organisme Safera qui est le seul organisme du Québec soutenant les personnes vivant avec le TSAF : https://www.safera.net/.

Isabelle Létourneau

J’espère que cette jeune future maman aura l’opportunité de vous lire ce matin, car elle se situe directement dans la clientèle ciblée par votre travail qui touche une problématique plutôt méconnue au Québec. Je consens à être mise sur votre liste d’envoi et je tiendrai les lecteurs et lectrices au courant de la suite des choses en ce qui concerne cette recherche-action que vous poursuivez.