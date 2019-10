Des héros, des vrais

Qu’est-ce qu’un héros ? Il y a bien sûr l’individu qui met sa vie en danger, voire qui la donne, pour sauver un inconnu.

Ce héros sublime nous trouble parce qu’il nous fait réaliser qu’à sa place, nous n’aurions pas été à la hauteur.

Mais il y a aussi une autre forme d’héroïsme.

Tête dure

Chaque année, le Palmarès des écoles publié dans notre Journal déniche des écoles publiques, gangrenées par la violence et la drogue, qui remontent la pente.

Elles se relèvent souvent quand un nouveau directeur arrive et réussit à mobiliser ceux qui ont le goût de se battre.

Dimanche, Le Journal racontait le cas de l’école Havre-Jeunesse, de Sainte-Julienne dans Lanaudière.

La priorité numéro un du directeur arrivé il y a quatre ans : sécuriser.

Oui, sécuriser, car il y a des enseignants qui avaient carrément peur d’aller travailler.

Pas de recette toute faite, mais un mélange variable de doigté et de fermeté, de discipline et d’amour.

Le travail n’est pas fini et il y a d’autres cas ailleurs.

Je repose donc la question : qu’est-ce qui est héroïque ?

Et si c’était aussi d’être un de ces obstinés qui refusent la facilité, un de ces têtus convaincus qu’il vaut la peine de lutter ?

Ils le font pourtant en pensant que leur boulot n’a rien d’héroïque.

Ils le font en sachant qu’ils pourraient gagner plus d’argent ailleurs.

Ils le font alors qu’il serait si facile de se trouver des excuses, de se dire que c’est la responsabilité de quelqu’un d’autre.

Notre époque et notre société sont en effet des machines à fabriquer des excuses faciles.

Notre époque et notre société permettent aux médiocres de s’exhiber, satisfaits, arrogants, fiers d’eux.

Notre époque et notre société ressemblent à une gigantesque téléréalité : c’est tapageur, superficiel, exhibitionniste, ultra-individualiste, et on transforme des insignifiants en « veudettes ».

Tout cela crée un contexte social qui rend très tentante la démission, et encore plus admirable cet héroïsme obscur, anonyme, tenace de ceux qui, quotidiennement, veulent changer la vie de jeunes qui ne sont pas leurs propres enfants.

Notre époque donne aussi l’impression d’avoir déclaré la guerre à l’idée d’héritage, de transmission, de filiation, à l’idée que ce qui était là avant nous est important.

Aujourd’hui, en cette ère du « moi, moi, moi » et du « parent 1 » et « parent 2 », beaucoup de jeunes, et d’adultes aussi, pensent que tout commence avec eux.

Ces éducateurs sont pourtant convaincus qu’il y a quelque chose de plus grand que nos petits nombrils, quelque chose qui vaut la peine d’être défendu et transmis.

Hommage

Oui, c’est une forme discrète d’héroïsme­­­, et c’est un héroïsme qui ne se fabrique pas dans les facultés d’éducation : on l’a ou on l’a pas.

Les cyniques chercheront des poux parce que ces héros du quotidien ébranlent leurs certitudes de pacotille et leur renvoient l’image de leur propre petitesse.