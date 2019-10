Du cannabis pour guérir le cancer de la vessie chez les chiens?

Des chercheurs du collège vétérinaire de l'Université de Guelph, en Ontario, ont entamé une étude de trois ans pour tenter de déterminer si le cannabis pourrait permettre de soigner le cancer chez les chiens.

Plus précisément, le professeur Sam Hocker s'intéresse aux bienfaits potentiels du cannabidiol (CBD), une molécule active non stupéfiante contenue dans le cannabis, pour traiter le carcinome urothélial, une forme de cancer de la vessie très commune, mais aussi très difficile à guérir chez les chiens. Ce carcinome représente environ 2 % de tous les cancers canins.

Comme il est très difficile de réaliser une chirurgie pour retirer ce genre de tumeur, ce cancer est présentement traité avec de la chimiothérapie et de la radiothérapie, avec un succès mitigé, les animaux survivants généralement entre trois mois et deux ans, expliqué l'université de Guelph dans un article publié sur son site internet mardi.

Le professeur Hocker espère que le CBD permettra de changer la donne et de sauver des chiens. «Le but de mes études est d'évaluer si le cannabis peut tuer des cellules cancéreuses et, si c'est le cas, de déterminer par quels mécanismes il peut le faire», a-t-il détaillé, en entrevue avec le «Toronto Star».

Le chercheur espère qu'un traitement combinant des thérapies classiques avec le CBD pourra améliorer leur efficacité.

Actuellement, l'usage du cannabis médical au pays est réservé aux humains, tandis que les animaux ne peuvent s'en faire prescrire par les vétérinaires. D'ailleurs, au printemps dernier, l'Association canadienne des vétérinaires du Canada avait réclamé, avec l'appui de l'Association canadienne des vétérinaires cannabinoïdes (ACVC), que le gouvernement fédéral légifère pour permettre aux vétérinaires de soigner les animaux avec des produits contenant du THC, l'ingrédient psychoactif du cannabis.

De tels remèdes auraient un potentiel thérapeutique pour soigner des problèmes de douleur, d'arthrite, d'anxiété, de convulsions et de comportement chez les animaux, avait fait valoir l'ACVC.