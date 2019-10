Écrire l’histoire sans même s’en douter

Les deux monuments m’attendaient à la librairie Le Paragraphe. Scotty Bowman et Ken Dryden. Dans un bel environnement propice au lancement d’un très grand livre.

Je m’en allais rejoindre deux hommes qui ont écrit les plus grandes histoires dans toute l’épopée du hockey.

Un qui avait connu le Rocket, Jean Béliveau, Guy Lafleur, Mario Lemieux, Sidney Crosby et qui connaîtra Alexis Lafrenière...

L’autre qui a affronté Bobby Orr, Alexander Yakushev, Valeri Kharlamov, Phil Esposito et Bobby Hull, en jouant avec Guy Lafleur, Larry Robinson et Serge Savard.

Des colosses, des géants.

Il y a un an exactement, j’étais dans le bureau aux allures de musée de Vladislav Tretiak à Moscou. Et Tretiak s’informait de Dryden et de Bowman. « Un grand coach », ajoutait Tretiak.

Le même Tretiak que Dryden a affronté dans la Série du siècle et dans le match historique de 3 à 3 contre l’Armée Rouge au Forum.

– Réalisez-vous, messieurs Dryden et Bowman, que vous avez écrit une fabuleuse histoire du hockey ? Êtes-vous conscients que vous avez vécu une véritable révolution ? Que vos adversaires sont des présidents et des ministres en Russie ou des grands patrons en Europe et en Amérique ?

Photo d'archives

ON VOULAIT JUSTE NE PAS PERDRE

Je le reconnais, ce n’était même pas une question dans une entrevue. Il n’y a pas eu d’entrevue. On s’est mis à discuter et à jaser, et l’heure est passée en coup de feu. Un clin d’œil.

D’ailleurs, quand on abordait un sujet, souvent Dryden commençait une réponse et Bowman prenait la relève pour enrichir la réponse de noms, de faits et de réflexions de son cru.

« Quand nous avons vécu ces grandes aventures qui ont complètement transformé le hockey et la société, on ne s’en rendait pas compte. Nous étions des joueurs de hockey qui voulions gagner et encore plus qui voulions être certains de ne pas perdre », répond Dryden.

« Rappelez-vous, la Série du siècle est arrivée un peu après l’expansion et avec la création de l’Association mondiale de hockey. Les fans et les médias hurlaient à la dilution du hockey, on commençait à parler d’argent et c’était nouveau pour les joueurs.

« Puis, on s’est retrouvés face aux Soviétiques. On ne craignait pas de perdre, tout le monde disait que ce serait facile. Les dépisteurs prédisaient une série de raclées à hauts pointages. Après la première défaite au Forum, nous avons été envahis par la peur de perdre. On ne pensait pas qu’on écrivait l’histoire, on voulait juste éviter de perdre. Et curieusement, après le cinquième match à Moscou remporté par les Soviétiques qui prenaient une avance de 3-1-1, on a senti que c’est eux qui n’avaient plus peur de perdre. L’affaire était dans le sac. La peur de la défaite est une extraordinaire source motivation », de reprendre Dryden.

Photo d'archives

AH ! LES FLYERS !

C’était tellement passionnant que Bowman a relancé le sujet. Avec les Flyers de Philadelphie. Et c’est encore Dryden qui a résumé l’histoire.

« On menait 3-0 dans les matchs. Kate Smith était la grosse affaire. Elle chantait en personne au Spectrum pendant la finale. J’avais recopié les paroles du God Bless America et fait imprimer les paroles en 40 copies. Pour que les gars chantent God Bless America dans l’avion en revenant.

« Mais là, Scotty nous a fait peur. Et j’ai déchiré toutes les copies de la chanson de Kate Smith. On s’est dit dans l’équipe que tout d’un coup on perdait ce quatrième match. Ça voulait peut-être dire que les Flyers venaient jouer le cinquième match au Forum gonflés à bloc. Disons qu’ils gagnent à Montréal, ils reviennent chez eux pour le sixième. S’ils gagnent ce match à domicile, on se retrouve dans un septième match décisif qui est l’équivalent de jouer à pile ou face. Il n’y avait qu’une solution pour éviter le désastre : gagner en quatre ! »

LIBÉRER LAFLEUR

C’est frustrant de ne pas pouvoir raconter et résumer tous les moments de cette rencontre. On se perdrait. Par exemple, ce diable de Scotty est au courant de tout. Et ses anciens joueurs l’appellent souvent pour lui demander un conseil. Par exemple, Igor Larionov l’a appelé une vingtaine de fois.

« Ce Larionov est brillant. Il a vite compris qu’il serait plus heureux comme assistant coach qu’entraîneur en chef. Il vient de retourner chez lui à Moscou après avoir vécu une vingtaine d’années au Michigan. Il va être un conseiller à temps plein auprès de l’équipe nationale russe. C’est quand même curieux que tous ces grands joueurs russes ne soient pas capables de jouer en équipe. Alors que l’Armée Rouge et l’équipe nationale soviétique étaient les modèles de jeu collectif », se met à réfléchir tout haut Bowman.

Et on est repartis. Bowman se souvient.

« Vous vous rappelez du grand Anatoli Tarasov ? Le père du hockey soviétique. Il était venu au Forum et avait assisté à un de nos exercices. Après la pratique, il voulait me voir. Il est arrivé avec le petit Viktor Kukuskin comme interprète et m’a dit qu’il avait trouvé intéressants quatre de nos neuf exercices. Les cinq autres laissaient beaucoup trop de joueurs immobiles et inoccupés. Et puis, votre Guy Lafleur n’est pas utile dans votre zone. Vous avez trois très bons défenseurs, demandez à Lafleur de se sortir de la zone dès qu’un défenseur touche à la rondelle. Il va libérer de l’espace. Vous êtes mieux à quatre contre quatre dans votre territoire qu’à cinq contre cinq avec Lafleur », raconte Bowman en souriant et en accentuant le propos.

Pensez-vous que Scotty s’est contenté d’écouter poliment

Tarasov ? Ce serait mal le connaître. Il a réfléchi à ce qu’il avait dit, a modifié quelques exercices et a donné encore plus de latitude à Guy Lafleur.

LE CANADIEN

Bowman considère que le Canadien s’améliore. Mais il note que la parité a complètement transformé le hockey.

« Il y a six équipes au-dessus des autres. Et peut-être six équipes qu’on juge faibles. Pourtant, deux des six qu’on pense meilleures ne feront peut-être pas les séries. Et deux des faibles les feront peut-être.

« Le repêchage n’est pas toujours égal pour tout le monde. Il faut être chanceux. Il y a de grandes années de repêchage, mais il y a des années plus faibles. Quand une équipe tombe dans une année faible, comment peut-elle se reconstruire rapidement ?

« Et puis, la ligue rajeunit tout le temps. Les jeunes arrivent. Ils sont rapides, ils sont forts et ils savent jouer. Une des conséquences, c’est que les solides vétérans de plus de 30 ans restent moins longtemps. Faut dire qu’ils ont gagné des dizaines de millions et que leur intérêt pour le hockey devient moins vital.

« Et puis, nous avons appris de tous ces contacts avec les meilleurs Soviétiques et Européens. De nos jours, les joueurs s’entraînent 11 mois par année. Ils sont toujours dans une grande condition physique. Cela a permis d’améliorer encore plus notre hockey. »

PATINAGE, BÂTON ET CERVEAU

Tant de passion, tant d’amour pour un sport. Pourquoi le hockey et pas le football ou le basketball ? Pourquoi Ken Dryden a-t-il consacré tant d’années à écrire des livres sur le hockey qui sentent la poésie et l’amour ? Pourquoi cette heure qui a passé en trois secondes ?

C’est à Dryden que j’avais posé la question. Mais c’est évidemment Scotty qui a mis sa main sur le bras de son auteur pour prendre la parole.

« Pourquoi ? Toe Blake m’avait donné une bonne explication. Parce que le hockey est le seul sport au monde qui se joue en patins et avec un bâton. Il faut savoir patiner et être habile avec un bâton. Les patins accélèrent la vitesse et forcent les joueurs à encore plus d’habileté avec leur bâton. Ensuite, on ajoute les mises en échec et les stratégies collectives et ça donne un sport unique », de répondre Bowman.

Mais Dryden a poussé plus loin la réflexion.

« C’est encore plus que ça. Pendant des décennies, seuls les plus grands arrivaient à concilier dans leur cerveau vitesse et habileté avec le bâton. De nos jours, les joueurs sont hyper-rapides, ils sont habiles et surtout, leur cerveau s’est adapté à la vitesse et aux exigences du maniement de la rondelle. C’est le seul sport qui concilie maintenant la vitesse, l’habileté avec un instrument et un esprit qui saisit l’instantané. Nous y sommes arrivés. Patinage, bâton et esprit. Réunis sur une patinoire pour tous les joueurs. C’est ce qui rend le hockey encore plus passionnant, plus beau. »

Cette fois, Bowman a fait comme moi. Il a écouté sans parler.