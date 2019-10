Expansion au hockey collégial masculin 

Les Titans de Limoilou et les Faucons de Lévis-Lauzon feront partie du nouveau circuit de hockey collégial division 2 du RSÉQ dont les activités s’amorceront à l’automne 2020.

Cette nouvelle offre dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches s’ajoutera à celle en division 1 déjà offerte par les Lions de Champlain St. Lawrence et les Dynamiques de Sainte-Foy. Rimouski et Thetford seront aussi de l’aventure.

Au total, dix équipes réparties dans deux conférences formeront les cadres de cette nouvelle ligue qui vient «consolider l’offre de service en hockey collégial au Québec et [qui] se veut la suite logique de l’important développement du hockey au secteur scolaire du RSEQ», a annoncé l’organisme par voie de communiqué, mardi après-midi. Chaque équipe disputera 26 matchs de saison régulière, laquelle sera suivie d’un championnat provincial.

Assez de joueurs

Responsable des sports au Cégep Limoilou, Julie Laroche juge que le bassin de joueurs est suffisamment important pour la création d’une troisième formation sur le territoire de la Vieille Capitale.

«Il y avait un cadre de références et on s’en tient aux exigences de la division 2. On parle d’une équipe régionale [...] Il y aura des distinctions pour s’assurer qu’il y ait une différence [avec la division 1]», a-t-elle expliqué au Journal.

Laroche estime que l’ajout de ce 16e programme de sport entre les murs de l’établissement facilitera le recrutement de nouveaux étudiants. Les membres de cette future mouture profiteront des installations sportives du campus Charlesbourg qui servent déjà au football et au hockey féminin.

«Il y a beaucoup d’écoles secondaires qui offrent le sport-études, mais une fois rendu au niveau collégial, il n’y a plus beaucoup de possibilités [pour les étudiants-athlètes]. On pense même qu’on va être victime de notre succès», a-t-elle lancé.

L’entraîneur-chef de la troupe féminine, Pascal Dufresne, participera au lancement du projet tout en s’occupant de l’encadrement et de la gestion de la nouvelle équipe. Il restera toutefois aux commandes des championnes provinciales des quatre dernières années.

«Il est par contre assuré que nous viserons à coller la nouvelle équipe masculine aux valeurs et à l’excellence que nous avons développées avec notre équipe de joueuses et qui donnent d’excellents résultats », a-t-il déclaré.

À Lévis-Lauzon, il s’agira de la 13e équipe à figurer au sein du programme sportif des Faucons.

Camp à venir

Si aucun entraîneur n’a été nommé sur les deux campus, l’objectif pour les Titans est de dénicher la perle rare d’ici la présentation d’un précamp en janvier en raison de la date d’inscription fixée au 1er mars prochain.

Pour l’heure, il n’est pas prévu que l’équipe masculine dispute ses rencontres locales à l’Arpidrome, comme c’est présentement le cas pour le club féminin. Les négociations pour le choix du domicile sont toujours en cours, a spécifié Julie Laroche.