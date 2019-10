Fin horrible dans une ferme de Mont-Saint-Hilaire

MONT-SAINT-HILAIRE | Un pantalon qui s’est accroché à une des palettes en mouvement servant à évacuer du fumier a coûté la vie à un travailleur dans une ferme de Mont-Saint-Hilaire le 10 avril dernier, a conclu la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), mardi matin.

Dans son rapport sur cette tragédie, la Commission a souligné que la victime s’affairait dans un abri extérieur à régler un problème avec l’écureur, un équipement agricole servant à l’évacuation du fumier, à la Ferme Rive-Sud. C’est là que son pantalon s’est coincé à des palettes entraînées par une chaîne acheminant le fumier vers une structure d’entreposage par une ouverture sous un mur.

«Le travailleur a été entraîné vers l’ouverture du mur et il a alors été mortellement coincé entre l’une des palettes de l’écureur et le mur. Les secours ont été appelés sur les lieux et le décès du travailleur a été constaté sur place», a noté la CNESST par communiqué.

La Commission a affirmé que «la gestion des travaux de réparation de l’écureur était déficiente, car aucune méthode de contrôle des énergies n’avait été mise en place».

À la suite de cette tragédie, elle a exigé que Ferme Rive-Sud mette en place une procédure de cadenassage pour l’écureur et qu’elle forme ses employés pour que ces directives soient bien suivies.

Ferme Rive-Sud est un endroit qui offre des cours et de l’entraînement pour la compétition équestre, en plus de la vente de chevaux.