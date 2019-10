Football universitaire: quatre joueurs à surveiller lors des demi-finales du RSEQ

Les demi-finales de football universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) auront lieu samedi, lorsque les Carabins de l’Université de Montréal recevront l’équipe de football de McGill et que les Stingers de Concordia visiteront le Rouge et Or de l’Université Laval.

Voici un joueur par équipe qu’il faudra surveiller :

Marc-Antoine Dequoy, Carabins

Photo d'archives Agence QMI, Mario Beauregard

Le demi de coin Marc-Antoine Dequoy représente une menace constante pour les quarts-arrière adverses depuis le début de sa carrière universitaire. Cette saison, les équipes du RSEQ ont semblé vouloir éviter son côté du terrain à tout prix, ce qui ne l’a pas empêché de réaliser trois interceptions, dont une pour un touché. Le quart-arrière Dimitrios Sinodinos devra se méfier.

Alexandre Paré, McGill

Alexandre Paré a été le joueur en défensive de McGill qui a obtenu la meilleure moyenne de plaqués par match, soit 4,7 en sept parties. Au total, le secondeur de quatrième année a rabattu 33 adversaires au sol, dont 25 sans l’aide de ses coéquipiers. Il a également réussi 1,5 sac du quart. Considérant que l’attaque des Carabins ne connaît pas une très bonne campagne 2019, la contribution de Paré pourrait bien être un énorme facteur dans une possible victoire surprise de l’équipe de McGill.

Adam Vance, Stingers

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Aucun quart-arrière n’a été aussi dominant qu’Adam Vance dans le RSEQ en 2019. L’Américain a complété 148 passes pour 2014 verges de gains et sept touchés. Son équipe a cependant été massacrée 41 à 6 et 74 à 0 lors de ses deux affrontements de la saison régulière contre le Rouge et Or. Vance devra fournir plusieurs passes miraculeuses s’il veut renverser la vapeur.

Joanik Masse, Rouge et Or

Photo d'archives Simon Clark

Le demi offensif Joanik Masse a été très dangereux avec le ballon entre les mains en 2019. L’athlète de deuxième année a amassé 560 verges de gains et deux majeurs en 104 courses. Il a également attrapé six passes pour 42 verges et un majeur. Masse a réussi l’ensemble de ses touchés lors des deux matchs à sens unique contre les Stingers. Il voudra assurément répéter ce type de performance en demi-finale.