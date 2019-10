Hospitalisé, il se retrouve paralysé

Hospitalisé au printemps pour une forte fièvre et des douleurs au ventre, un jeune père de famille de Saint-Agapit s’est retrouvé trois semaines dans le coma, avant de se réveiller paralysé de tout le corps.

Quelques heures plus tard, toutefois, le diagnostic tombe : pneumonie à pneumocoque et septicémie. Dans la situation, Ian est plongé dans un coma artificiel.

L’homme reprend connaissance 23 jours plus tard. Prisonnier de son corps. Il présente une paralysie complète, sans aucune réponse nerveuse. Sous respirateur artificiel, il ne peut respirer par lui-même. Combatif, il choisit de foncer et de tenter une réadaptation, même si ses chances de rémission sont incertaines.

« Sa job en ce moment, c’est de réussir à respirer par lui-même. Ça ne va pas vite. Ça fait six mois qu’il travaille là-dessus. Il ne peut pas parler. Il communique avec les yeux, il est capable de faire des non avec sa tête et il fait des sourires. À part ça, il n’y a rien qui bouge », explique sa conjointe, Geneviève Rivard.