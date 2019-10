La constance d’Aurélie Dubé-Lavoie

Même si l’équipe féminine de cross-country du Rouge et Or de l’Université Laval a été incapable d’imiter son pendant masculin au championnat provincial disputé sur les plaines d’Abraham en finissant troisième, Aurélie Dubé-Lavoie a savouré pleinement sa médaille de bronze sur le plan individuel.

Ce qu’il faut savoir, c’est que Dubé-Lavoie et ses partenaires étaient privées de coureuses étoiles pour ce dernier rendez-vous de la saison au calendrier du RSÉQ en l’absence de Jessy Lacourse, malade, et d’Anne-Marie Comeau, qui avait préféré se concentrer sur sa participation au marathon de Philadelphie le 24 novembre.

« Je suis vraiment satisfaite. En quatre ans, c’est mon quatrième podium aux provinciaux. Ça démontre une constance, ce qui est important au fil des années. Notre progression est planifiée en vue d’atteindre son paroxysme au championnat canadien », a expliqué l’étudiante en droit.

Pour Dubé-Lavoie, il n’y a pas que l’absence de deux des meilleures coureuses du Québec qui a fait glisser la troupe lavalloise au troisième échelon. McGill et Montréal ont terminé sur les deux plus hautes marches du podium.

« Les autres équipes sont fortes. L’année passée, elles n’étaient pas au niveau où elles étaient cette année. Le niveau s’est élevé », a mentionné la coureuse de 23 ans.

Un titre à défendre

Championnes nationales en titre, les troupes de Félix-Antoine Lapointe tenteront de répéter leur exploit de l’an passé à Kingston le 9 novembre prochain sur le parcours du site national historique de Fort Henry.

« On veut faire une médaille par équipe. Ce serait exceptionnel parce que ce serait la troisième année avec un podium. Pour gagner, c’est une question de circonstances. Ça dépend des performances des autres équipes. Sur papier, on n’est pas les favorites, mais tout dépend de ce qui se passe cette journée-là, on peut finir autant premières que troisièmes », a mis en contexte Dubé-Lavoie, qui dit avoir appris au fil des ans à faire preuve de patience dans l’obtention de résultats.

Les autres programmes à travers le pays attendront-ils le Rouge et Or avec une brique et un fanal dans deux semaines ?

« C’est différent le cross-country. Ce n’est pas comme les sports d’équipe où il y a des rivalités entre les équipes. Queen’s et Guelph sont forts. L’an passé, on a causé la surprise alors que les autres coachs ne s’attendaient pas à ce qu’on gagne », a répondu Dubé-Lavoie.

3 Étoiles du Rouge et Or

1. Aurélie Dubé-Lavoie

Cross-country | Droit

Elle a terminé au 3e rang du Championnat du RSEQ, aidant l’équipe féminine du Rouge et Or à remporter la médaille de bronze.

2. Jean-Simon Desgagnés

Photo courtoisie

Cross-country | D. Médecine

Il a remporté le Championnat de cross-country du RSEQ, contribuant à la victoire d’une neuvième bannière consécutive des Lavallois

3. Maud Chapleau

Photo courtoisie

Volleyball | Santé et sécurité au travail

Meneuse pour les attaques marquantes dans les 2 gains du Rouge et Or ce week-end, elle en a notamment réussi 17 dimanche contre UQAM qui subissait sa 1re défaite de la saison.

Performances dignes de mention

Fabiola Forteza | Rugby | M. Nutrition

Élue joueuse du match de la finale du RSEQ du côté du Rouge et Or qui a dû s’avouer vaincu 25-15 contre Ottawa.

Pascal Roy-Grégoire | Badminton | Éducation au préscolaire et en enseignement au primaire

A remporté 3 victoires significatives en simple contre les meilleures équipes (UQAM, Montréal, et McGill) ainsi qu’en double face à l’UQTR à Trois-Rivières, aidant Laval à demeurer invaincue ce week-end.

Ambroise Petit | Natation | Développement durable

Seul médaillé d’or du Rouge et Or dans une épreuve individuelle lors de la 1re Coupe universitaire de la saison à McGill, il a dominé le 200 m papillon.

Magalie Poudrier | Natation | Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

Elle a raflé 2 médailles d’argent individuelles (200 m quatre nages et 100 m libre) à Montréal au cours de la première compétition de la saison 2019-2020.

Cynthia Gaspar-Freire | Soccer | Enseignement au secondaire - sciences et technologie

Nommée joueuse du match dans la demi-finale du RSEQ vaincue 1-0 par le Rouge et Or à Montréal face aux Carabins.

— Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

À VENIR CETTE SEMAINE

RUGBY

Mercredi 14 h c. UBC

Quart de finale U Sports Ottawa

FOOTBALL

Samedi 13 h c. Concordia

PEPS - Demi-finale RSÉQ

VOLLEYBALL

Vendredi 18 h (F) et 19 h 30 (M) c. Montréal

PEPS