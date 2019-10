Le Journal de Québec: un vrai journal, un journal vrai

Il s’agit là d’un message qui témoigne de l’importance que nous accordons au journalisme de qualité, une mission qui mobilise notre salle de rédaction, la plus dynamique de la grande région de Québec et de l’Est-du-Québec.

Alors qu’on entend de plus en plus parler de fausses nouvelles, Le Journal de Québec est fier d’affirmer qu’il constitue LA référence pour distinguer le vrai du faux. C’est avec cette détermination que nous lançons notre nouvelle signature, « Un vrai journal, un journal vrai », dont vous entendrez parler régulièrement au cours des prochaines semaines.

Chaque jour, Le Journal de Québec est conçu avec l’objectif de vous informer, de vous divertir et de défendre vos intérêts. Depuis plus de 50 ans, votre quotidien préféré n’a cessé d’évoluer pour répondre à ces attentes.

C’est avec ce souci que nous avons mis sur pied le Bureau d’enquête, en plus d’accorder une place de choix à une grande variété de chroniqueuses et de chroniqueurs d’opinions. C’est aussi en ayant à cœur vos préoccupations que nos journalistes sont à l’affût de tout ce qui se passe à Québec et ailleurs. Votre quotidien est « un vrai journal », qui est là pour vous.