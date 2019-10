Les amateurs n’attendaient que ça

C’était en septembre au tournoi de golf du Canadien. Stéphane Richer discutait de Jonathan Drouin, avec qui il partageait un casier au club de Laval-sur-le-Lac. Il l’avait rencontré aussi quelques semaines auparavant au tournoi de Serge Savard organisé au profit des étudiantes et étudiants athlètes de l’Université de Sherbrooke.

Son discours était simple. Tout ce que l’ancien du Canadien conseillait à Drouin, c’était de s’amuser et de profiter du moment présent. Et, surtout, de réaliser la chance qu’il a de jouer avec le Canadien.

Aujourd’hui, le succès aidant, Drouin n’a jamais été aussi heureux d’évoluer avec l’équipe de son coin de pays. Les foules du Centre Bell sont à ses pieds. Elles applaudissent ses bons coups et lui disent que c’est à son tour de se laisser parler d’amour quand il obtient la première étoile.

La récompense ultime

C’est la récompense ultime pour un Québécois qui fait bien avec le Tricolore. Les amateurs n’attendaient que le moment pour signifier à Drouin qu’ils comptent sur lui pour faire du Canadien une meilleure équipe, une équipe qui leur permettra de rêver à des jours meilleurs.

Maintenant qu’on a vu ce que Drouin est en mesure d’apporter au Tricolore, c’est à lui de continuer sur son élan. Il y aura bien des soirs où il ne sera pas dans son assiette ou que les choses ne fonctionneront pas à son goût. Il est humain comme nous tous.

Mais il semble avoir trouvé cette zone qui permet à un joueur de son talent de se mettre en évidence. Cette zone, c’est la constance.

On reprochait à Richer de ne pas être régulier et, pourtant, il a inscrit 421 buts et totalisé 819 points en 1054 matchs dans la Ligue nationale.

Pas trop mal !

Un point par match

Richer a soulevé les foules au Forum lors de ses deux saisons de 50 buts. On ne commencera pas à dire que Drouin doit en marquer autant.

Qui marque 50 buts dans la Ligue nationale de nos jours ?

Depuis les débuts de Drouin, il y a cinq ans, les seuls à avoir franchi ce plateau ont été Alex Ovechkin, qui a réussi l’exploit trois fois, et Leon Draisaitl, qui a ajouté son nom dans ce groupe sélect la saison dernière.

Mais dans une ligue qui priorise la vitesse et les habiletés, on peut penser que Drouin a ce qu’il faut pour maintenir une moyenne d’un point par match. Il en est capable.

Max Domi a connu une saison de 72 points en 82 matchs en 2018-2019. En ce moment, Brendan Gallagher, Drouin et Domi comptent chacun 10 points à leur fiche en 11 rencontres.

Ce serait trop beau si les trois conservaient cette cadence jusqu’en avril prochain. Dans un tel cas, le Canadien pourrait se maintenir dans la course aux séries jusque-là.

La défense mène à l’attaque

Jacques Lemaire a toujours dit que c’est en jouant bien en défense qu’un joueur fait sa chance en attaque. Drouin ne deviendra probablement jamais un Patrice Bergeron.

Par contre, il est plus impliqué en zone défensive. Il est moins porté à se lancer prématurément en attaque et ses replis défensifs sont plus efficaces. Autrefois, il se repliait juste comme pour montrer qu’il le faisait et couvrait rarement le bon adversaire.

Drouin a compris, semble-t-il, que l’heure de vérité a sonné. Avoir 24 ans, ce n’est plus tout à fait jeune dans une ligue où des joueurs âgés de 18, 19 ou 20 ans s’affirment et que ceux à la fin de la trentaine, début de la quarantaine, pourraient être leur père.

Qu’il s’amuse et qu’il se donne à fond, car une carrière, c’est vite passé.

Grosse rumeur à Toronto

Mike Babcock pourrait-il perdre son poste s’il ne parvient pas à relancer les Maple Leafs de Toronto ? Il semble que oui, selon ce qu’on peut lire sur le blogue de Howard Berger, qui a couvert les activités des Leafs durant 23 saisons pour le compte de la station radiophonique The Fan, connue aujourd’hui sous l’indicatif Sportsnet 590 The Fan.

Berger rapporte avoir reçu l’information d’une figure bien connue de la Ligue nationale de hockey.

Voici ce que dit ce personnage : « Il (Babcock) a 20 matchs. Si les Leafs ne sont pas à la hauteur au milieu de novembre, Babcock sera viré. Les gens de Toronto sont affamés pour des changements. »

Est-ce vraiment sérieux ou s’agit-il d’un bobard ?

Plus à la fin de la saison

Kyle Dubas oserait-il ?

On dit que le courant n’est pas fort entre le jeune directeur général et l’entraîneur le mieux payé du hockey.

C’est possible.

Babcock en mène large. Il n’aime peut-être pas avoir un patron de 22 ans son cadet.

Personnellement, je serais surpris que Babcock écope aussi tôt dans la saison. Mais si les Leafs prennent part aux séries, comme on est en droit de s’y attendre, Babcock ne pourra se permettre une quatrième élimination d’affilée au premier tour.

Manque de combativité

Les Leafs misent, comme on le sait, sur des attaquants de grande qualité en John Tavares, Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander et Andreas Johnsson. Mais leur formation a des brèches, particulièrement à la défense.

S’il n’y avait que ça.

Don Cherry, qui fait un travail respectable quand il ne mêle pas politique et sport, estime que l’équipe n’est pas bâtie pour les séries éliminatoires.

Le départ de Nazem Kadri, qui a été cédé à l’Avalanche du Colorado durant l’été, pourrait faire mal. Kadri avait la fâcheuse habitude d’écoper de pénalités dans des moments importants, mais il apportait de la combativité à l’équipe torontoise.

Voyons ce que les Leafs feront au cours des prochaines semaines.