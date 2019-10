Les artistes se préparent à chanter Noël

MONTRÉAL – Le spectacle «Noël une tradition en chanson» est de retour pour une troisième année avec une toute nouvelle distribution, qui répandra l’ambiance du temps des Fêtes en musique dans plusieurs salles du Québec pendant le mois de décembre.

Le collectif composé de Marie-Élaine Thibert, Nathalie Simard, Brigitte Boisjoli, Yoan, Marie-Michèle Desrosiers, Christian Marc Gendron et Marie Denise Pelletier, était réuni à la Galerie TD pour une répétition en présence des médias, mardi avant-midi.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Dans une mise en scène de François Chénier et sous la direction artistique de Pierre Plante et la direction musicale de Jacques Roy, ces grandes voix interpréteront les plus grands classiques de Noël, de «Glory Alleluia» à «Noël blanc».

«Noël une tradition en chanson» a été présenté à guichet fermé dans plusieurs villes en 2017 et en 2018.

Une vingtaine de représentations sont prévues un peu partout au Québec entre le 30 novembre et le 23 décembre. La tournée démarrera à Saint-Hyacinthe et, à Montréal et dans les environs, la troupe s’arrêtera notamment au Casino le 17 décembre et à l’Étoile de Brossard, le 22. Des escales sont aussi prévues à Québec, le 1er décembre, et à Laval, le 23 décembre, où le spectacle sera offert à 15 h et 22 h.

Toutes les dates du calendrier de «Noël une tradition en chanson » sont disponibles au www.evenko.ca.